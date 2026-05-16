CAIRE, 16 mai 2026 /CNW/ - Le lancement mondial de l'édition arabe du premier volume de « La gouvernance chinoise sous la direction de Xi Jinping » a eu lieu ici mercredi.

Le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, l'ancien Premier ministre égyptien Essam Sharaf, l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, et le directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami, ont conjointement dévoilé le nouveau livre.

Le président de l'agence de presse Xinhua Fu Hua, l'ancien Premier ministre égyptien Essam Sharaf (2e à droite), l'ambassadeur de Chine en Égypte Liao Liqiang (1er à gauche) et le directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique Muhammad bin Abd Rabbo Al-Yami (1er à droite) dévoilent conjointement l'édition arabe du premier volume de « La gouvernance chinoise sous la direction de Xi Jinping », au Caire, Égypte, le 13 mai 2026. (Xinhua/Xin Mengchen) (PRNewsfoto/Xinhuanet) Cette photo prise le 13 mai 2026 montre une scène lors du lancement mondial de l’édition arabe du premier volume de « La gouvernance chinoise sous la direction de Xi Jinping ». (Xinhua/Liu Lei) (PRNewsfoto/Xinhuanet)

Le lancement mondial s'inscrivait dans le cadre de la conférence de partenariat sino-arabe du Global South Media and Think Tank Forum, qui s'est ouverte mardi et a réuni environ 250 représentants d'environ 110 médias, groupes de réflexion, institutions gouvernementales et entreprises de Chine et de pays arabes, ainsi que d'organisations internationales et régionales.

S'adressant à l'événement, Fu a déclaré que depuis le début de la nouvelle ère, Xinhua a fourni une couverture complète des pratiques exceptionnelles et des réalisations remarquables de la gouvernance chinoise de Xi.

Sur la base de ces rapports, Xinhua a compilé et publié « La gouvernance chinoise sous la direction de Xi Jinping », introduisant l'approche de la Chine mondiale en matière de gouvernance et la philosophie qui la sous-tend, a-t-il déclaré, ajoutant que le lancement de l'édition arabe ouvrira une nouvelle fenêtre importante pour que le monde arabe observe et comprenne mieux la Chine.

Xinhua, a déclaré Fu, se réjouit à l'idée de renforcer la coopération avec les médias arabes et les groupes de réflexion dans la recherche, l'interprétation et la présentation sur les grandes questions liées à la gouvernance de l'État, dans le but de partager l'expérience et les idées pour le développement national et la construction de l'État, et de contribuer plus de sagesse et de force à la solidarité, à la coopération et au développement commun dans le Sud global.

Les participants à l'événement ont déclaré que le lancement de l'édition arabe constitue une référence importante pour permettre au monde arabe de mieux comprendre les réflexions de Xi sur la gouvernance et les réalisations de la Chine en matière de développement dans la nouvelle ère.

Ils ont déclaré que cela contribuera à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre la Chine et les pays arabes, à approfondir les échanges sur l'expérience de gouvernance et à construire un consensus plus large et à donner un élan plus fort à la construction d'une communauté sino-arabe de niveau supérieur avec un avenir commun.

Lors de l'événement, Xinhua a également publié un rapport de groupe de réflexion intitulé « Réalisations, opportunités et perspectives de la coopération sino-arabe dans la nouvelle ère » et une publication intitulée « Décoder les mots à la mode du Sud global ».

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SOURCE Xinhuanet

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