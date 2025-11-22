JOHANNESBURG, 22 novembre 2025 /CNW/ - Selon un rapport de Xinhuanet :

La conférence sur le partenariat Chine-Afrique du Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global a débuté le 13 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un représentant de China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) a été invité à prendre la parole lors de la séance « Global South Talks » au cours de la cérémonie d'ouverture, partageant l'expérience de terrain de l'entreprise en matière de coopération avec des pays du Sud global dans le domaine des réseaux électriques.

Sun Shengjun, directeur général du projet du département du développement régional de l'Afrique et de l'Europe de China Southern Power Grid International, a décrit l'expérience et les efforts de CSG pour approfondir les liens en matière d'énergie entre la Chine et l'Afrique au Caire, en Égypte. En 2023, M. Shengjun et son équipe sont arrivés au Caire pour résoudre les problèmes chroniques du réseau électrique local, notamment les pertes en ligne élevées et les mauvaises performances d'exploitation. Ils ont progressivement introduit les mesures opérationnelles de CSG pour réduire les pertes dans le réseau de distribution et ont déployé des « solutions CSG » pratiques, évolutives et reproductibles pour le service public local. En plus de ses efforts techniques, CSG s'est concentrée sur le développement d'une main-d'œuvre locale qualifiée par le biais de programmes de formation ciblés et de sessions de partage des connaissances techniques. En adaptant sa technologie aux réalités opérationnelles sur le terrain et en investissant dans la formation de la main-d'œuvre, l'entreprise a cherché à harmoniser ses systèmes techniques matures avec les besoins locaux tout en favorisant les capacités techniques locales, jetant ainsi les bases d'un engagement à long terme.

M. Shengjun a déclaré que CSG ne considérait pas la coopération énergétique comme une voie à sens unique, mais comme un partenariat ancré dans le bénéfice mutuel et la croissance partagée. L'entreprise affirme qu'à l'avenir, elle continuera de fournir ses technologies et son expertise en matière de gestion aux pays du Sud global, dans le but d'approfondir la coopération énergétique entre la Chine et l'Afrique et de soutenir des projets de collaboration élargie dans l'ensemble du Sud global.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2829289/Video1.mp4

