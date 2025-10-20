ZHENGZHOU, Chine, 20 octobre 2025 /CNW/ - Dans un rapport publié par l'Agence de presse Xinhua, la finale du concours d'innovation des étudiants internationaux de Chine 2025 s'est déroulée à Zhengzhou du 13 au 15 octobre. Co-organisé par le ministère de l'Éducation, 10 autres ministères du gouvernement central et le gouvernement populaire de la province du Henan, l'événement a été accueilli par l'université de Zhengzhou et le gouvernement populaire municipal de Zhengzhou. Les organisateurs ont déclaré que le concours avait reçu 6,19 millions de projets soumis par 24,43 millions de participants issus de 5 673 universités dans 161 pays et régions.

Scène de la finale du concours d’innovation des étudiants internationaux de Chine 2025. (PRNewsfoto/Xinhuanet)

Le 15 octobre, la finale s'est déroulée à l'université de Zhengzhou, où six équipes issues d'universités chinoises et étrangères ont présenté leurs projets et répondu aux questions des juges. L'Université Tsinghua a remporté le premier prix avec son projet, « Next-Generation General-Purpose Model and AI Agent Ecosystem Based on Brain-like Architecture » (Modèle polyvalent de nouvelle génération et écosystème d'agents IA basé sur une architecture similaire au cerveau). L'Université Zhejiang s'est classée au deuxième rang avec « YiWise - The Industry Leader in AI Large Model Interactive Marketing Services » (YiWise : chef de file du secteur des services de marketing interactif basés sur des modèles IA à grande échelle). La troisième place a été décernée à l'Université chinoise de Hong Kong (« LightSpeed Interconnect - Neuromorphic Optical Processor for Next-Generation Data Center Interconnects »), à l'Université des sciences et de la technologie de Nanjing (« Guang Yin - High-Speed Cable Electromagnetic Shielding Film for AI Training »), une équipe conjointe de l'université d'Oxford et de l'université de Leicester (« Enzyme Surge ») et l'université technologique de Nanyang (« BIOV - Leading the New Era of Immune Cell Therapy Technology »).

La cérémonie de remise des prix a été suivie d'une cérémonie de passation du drapeau, au cours de laquelle des représentants du ministère de l'Éducation, de la province du Henan et de la province du Jiangsu, qui a accueilli le concours de 2026, ont officiellement passé le drapeau de l'événement. La rencontre a également servi de cadre à l'Exposition des projets d'excellence et au Salon de promotion des ressources, ainsi qu'à la Conférence sur l'innovation pour les étudiants universitaires du monde entier.

Placé sous le thème « Oser être différent, oser gagner », le concours d'innovation des étudiants internationaux de Chine 2025 se voulait à être « plus ancré en Chine, plus international par sa portée, plus éducatif dans son orientation, plus complet dans son champ d'application, plus innovant dans son esprit et plus collaboratif dans son action ». selon les organisateurs. Le concours a vu la participation des 100 meilleures universités au monde et est devenu une plateforme importante pour les échanges universitaires et la collaboration entre les jeunes innovateurs en Chine et à l'étranger. Cette année a également marqué le lancement d'un concours régional dédié à Hong Kong et à Macao. En organisant sept concours régionaux en Europe, en Afrique et dans d'autres parties du monde, les organisateurs ont déclaré que l'événement avait élargi sa portée mondiale grâce à un format multisites.

