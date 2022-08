Lana Payne est élue présidente nationale d'Unifor

TORONTO, le 10 août 2022 /CNW/ - Lana Payne a été élue à titre de nouvelle présidente nationale d'Unifor et devient la première femme à occuper ce poste.

« En effet, aujourd'hui, une page est tournée. Aujourd'hui, nous allons de l'avant. Aujourd'hui et chaque jour, nos membres sont au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Lana Payne après l'annonce de sa victoire.

Nouvelle équipe de direction d'Unifor. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Lana Payne occupait précédemment le poste de secrétaire-trésorière nationale d'Unifor, également la première femme à occuper ce poste. Elle a défait l'adjoint exécutif au président national Scott Doherty et le président de la section locale 444 d'Unifor Dave Cassidy.

« Je tiens à remercier Scott, son équipe et Dave d'avoir prouvé à notre syndicat qu'il est possible d'avoir une conversation sur l'avenir de notre syndicat », a déclaré Lana Payne.

Mercredi, les déléguées et délégués du quatrième congrès statutaire d'Unifor ont élu Lana Payne. Elle avait annoncé sa candidature en avril, après que les candidats Scott Doherty et Dave Cassidy se soient déjà lancés dans la course.

Lana Payne a dirigé les efforts du syndicat pour se remettre de la tourmente provoquée par une enquête sur une violation des statuts par l'ancien président national d'Unifor, Jerry Dias, parti à la retraite en mars dernier. L'enquête sur cette infraction présumée se poursuit.

Tout au long de la campagne, Lana Payne a plaidé en faveur d'une plus grande transparence et de davantage d'imputabilité au sein du syndicat.

« Il est possible d'avoir un syndicat démocratique, transparent et combatif. Nous pouvons rendre notre syndicat plus fort, et nous le ferons, tous ensemble », a-t-elle déclaré.

Par le passé, Lana Payne a été journaliste et présidente de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador. Avant d'être nommée secrétaire-trésorière en 2019, elle était la directrice fondatrice de la région de l'Atlantique d'Unifor. Elle a fait ses premiers pas dans le mouvement syndical en 1991 avec le SPATA et les TCA.

Lana Payne a dirigé les efforts d'Unifor pendant la pandémie de la COVID-19, notamment en ce qui concerne les retombées pour les membres - tant ceux qui risquaient d'être mis à pied que ceux qui travaillaient dans des services essentiels tels que le commerce de détail, l'entreposage et les soins de santé, dont la charge de travail s'était considérablement accrue et qui composer avec de nouveaux risques sur le lieu de travail - tout en fournissant de l'information sur les mesures de santé et de sécurité ainsi que des conseils pour savoir comment composer avec les nouveaux programmes gouvernementaux.

Elle a également été la première secrétaire-trésorière à produire un budget pour le syndicat national, que les délégués ont adopté lundi.

Ce budget sera administré par Len Poirier, précédemment adjoint au président, qui a été élu mercredi pour remplacer Lana Payne au poste de secrétaire-trésorière.

« Le travail à accomplir pour réaliser la vision que nous avions pour Unifor », a déclaré Len Poirier lors de sa nomination.

Daniel Cloutier, élu directeur québécois en mai dernier, a été confirmé à ce poste mercredi, en remplacement de Renaud Gagné, qui part à la retraite.

« Le syndicat n'est pas l'affaire d'une seule personne, et c'est ensemble que nous allons travailler et évoluer vers le bien commun, en plaçant l'intérêt des membres au cœur de nos actions », a déclaré Daniel Cloutier dans son rapport au congrès.

Les déléguées et délégués d'Unifor ont également élu trois directeurs régionaux en ce mercredi.

Jennifer Murray, membre du Conseil exécutif national pour le secteur ferroviaire, remplace Linda MacNeil au poste de directrice régionale de l'Atlantique.

« Chaque membre de ce grand syndicat mérite de faire entendre sa voix », a déclaré Jennifer Murray lors de sa nomination.

Naureen Rizvi a été réélue au poste de directrice régionale de l'Ontario.

« C'est ensemble que nous devons bâtir notre syndicat, en étant à l'écoute de nos sections locales, à l'écoute de nos membres », a déclaré Naureen Rizvi lors de sa nomination.

Gavin McGarrigle a été réélu au poste de directeur de la région de l'Ouest.

« Je prends l'engagement de toujours faire ce qui est juste pour nos membres », a déclaré Gavin McGarrigle au moment de sa nomination.

SOURCE Le Syndicat Unifor

