Laissez-vous raconter l'histoire politique du Québec : écoutez le récit d'ex-parlementaires à l'émission Mémoires!

QUÉBEC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Après avoir célébré son 20e anniversaire en grande pompe, l'émission Mémoires entame la nouvelle année avec trois invités vedettes. Agrémentez vos soirées du dimanche en écoutant ces ex-parlementaires raconter des moments mémorables de leur carrière! Dès le 2 février, soyez à l'affût de notre programmation et découvrez les récits de Mme Danielle Doyer, M. Mark Assad et M. Lawrence Cannon. Témoins privilégiés de grands changements opérés au Québec, ces personnalités issues de la scène politique font écho à l'évolution de notre société.

Au programme cet hiver :

2 au 16 février : M me Danielle Doyer (Matapédia : 1994-2012)

(Matapédia : 1994-2012) 23 février au 9 mars : M. Mark Assad (Papineau : 1970-1976 et 1981-1988)

(Papineau : 1970-1976 et 1981-1988) 16 mars au 6 avril : M. Lawrence Cannon (La Peltrie : 1985-1994)

Miroir de l'histoire politique du Québec depuis 2004, l'émission Mémoires sera diffusée sur le Canal de l'Assemblée nationale les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis, dès 20 h. Pour revoir tous les épisodes de la série, visitez la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale du Québec.

