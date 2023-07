Un affrontement électrisant de prouesses de négociation, offrant un grand prix de 20 000 $ US au vainqueur ultime

PORT VILA, Vanuatu, 11 juillet 2023 /CNW/ - Un courtier multi-actif primé, Vantage (ou « Vantage Markets »), est heureux d'annoncer le concours de négociation en direct de Vantage *, un événement d'élite destiné à mettre au défi les négociateurs avec des prix totalisant 50 000 $ US. Le concours offre aux négociateurs* l'occasion de mettre en valeur leurs compétences exceptionnelles dans le monde de la négociation.

Concours de négociation en direct de Vantage 2023

Le concours se déroulera du 1er août au 30 septembre 2023, mettant les participants au défi de se hisser au sommet et d'atteindre la plus forte augmentation en pourcentage de leurs capitaux propres Vantage d'ici la fin du concours. Les 20 premiers participants ayant obtenu les rendements les plus élevés gagneront une partie du lot de prix, le meilleur négociateur obtiendra un prix de 20 000 $ US.

« Nous faisons appel à tous les négociateurs de tous les horizons à faire preuve de leurs prouesses en matière de négociation. Le concours de négociation en direct de Vantage ne vise pas seulement à récompenser le succès monétaire; il témoigne de l'endurance et du sens aigu des affaires de chaque participant », a déclaré Marc Despallieres, chef de la stratégie et des opérations chez Vantage.

Le concours allie les sensations fortes de la négociation en direct à la montée d'adrénaline des sports électroniques. À mesure que le concours se déroule, le tableau des meneurs est mis à jour fréquemment, de sorte que les participants peuvent voir où ils se situent. Cet événement offre aux négociateurs chevronnés la scène idéale pour montrer leur maîtrise et se mesurer à la suprématie et aux récompenses lucratives dans ce concours animé.

Les inscriptions au concours ont commencé le 1er juillet et se terminent le 22 septembre 2023, tandis que le concours commence le 1er août. Cette inscription hâtive donne amplement de temps aux participants potentiels pour se préparer à relever le défi, ouvrant ainsi la voie à une concurrence palpitante.

Certaines modalités s'appliquent. Veuillez consulter le site https://www.vantagemarkets.com/en-ph/promotion/live-trading-competition/ pour obtenir la liste complète des pays admissibles.

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif mondial qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

Avec plus de 13 ans d'expérience dans les marchés, Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Soyez en mesure de tirer pleinement parti des occasions de marché en effectuant des transactions plus intelligentes avec @vantage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2150070/Vantage_Live_Trading_Competition_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gwyneth Yeo, [email protected]