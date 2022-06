EL SEGUNDO, Californie, 10 juin 2022 /CNW/ - HAUS LABS BY LADY GAGA , une toute nouvelle marque de maquillage innovante, propre et prestigieuse - le produit d'un talent artistique débordant qui s'appuie sur l'innovation -, entre sur le marché le 9 juin 2022, exclusivement chez SEPHORA et sur hauslabs.com. L'assortiment de maquillage épuré et coloré, qui compte 90 produits répartis dans 7 catégories clés, promet des couleurs sans compromis avec les formules futuristes et douces pour la peau HausTech Powered. L'assortiment de juin comporte des encres polyvalentes révolutionnaires (pour les yeux, les lèvres et les joues), des produits bronzants en gel-poudre de nouvelle génération, des illuminateurs très radieux, des huiles pour les lèvres ultrahydratantes, des crayons à lèvres colorés, des crayons pour les yeux écologiques de gel (dans toutes les couleurs imaginables) ainsi que des crayons à sourcils faciles à utiliser parfaitement conçus en cinq familles de couleurs. Tous les produits sont créés avec gentillesse : propres, non testés sur les animaux et végétaliens. Ils sont bons pour les gens, les animaux, la planète et la peau. Le nouvel emballage - primaire et secondaire - est moderne, chic, axé sur la durabilité, intuitif et doté d'un code de couleurs.

HAUS LABS est vendu UNIQUEMENT sur hauslabs.com (à l'échelle internationale), Sephora.com, Sephora.ca et, à compter du 9 juin, dans 25 magasins Sephora sélectionnés en Californie, en Floride, à Hawaï, en Illinois, au Massachusetts, au Nevada, à New York, au Texas ainsi qu'à Toronto, au Canada ( localisateur de magasins ). Cet automne, Haus Labs poursuivra sur sa lancée en déployant ses produits (y compris des nouveautés et trois autres catégories, pour une sélection de plus de 145 produits) dans 500 magasins Sephora d'ici la fin de l'année. La marque se consacrera ensuite à ses plans d'expansion mondiale.

« Je suis extrêmement heureuse d'annoncer notre lancement d'une toute nouvelle marque de maquillage artistique propre par l'intermédiaire d'un endroit qui m'inspire depuis des années : SEPHORA! Chez HAUS LABS, l'art est pour tout le monde, et personne ne devrait avoir à endommager sa peau ou à sacrifier ses principes et ses valeurs pour exprimer sa personnalité au moyen d'un maquillage haute performance. Le futur est magnifique. »

- Lady Gaga, fondatrice de Haus Labs

« L'excellence des produits de consommation nécessite du temps, des essais, de l'apprentissage et un engagement envers l'innovation. Je suis très fier de la nouvelle ère de la marque et de notre incroyable équipe. Avec Haus of Gaga, nous avons bâti quelque chose de vraiment unique et spécial. Nous avons reçu un soutien incroyable de nos investisseurs et de notre partenaire exclusif, SEPHORA. Nous avons hâte que les consommateurs fassent eux-mêmes l'expérience de HAUS LABS. »

- Ben Jones, chef de la direction de Haus Labs

Fidèle à Lady Gaga, la marque se concentre sur l'innovation. Les formules de tous les produits sont futuristes, à la fine pointe de la technologie, haute performance, et leur teneur en pigments est élevée. Elles sont également mises à l'essai en laboratoire et dans des conditions de la vie courante. Les ingrédients en instance de brevet ou exclusifs que la marque met sur le marché pour la première fois comprennent, entre autres, l'arnica fermentée, qui est 860 % plus puissante que les ingrédients conventionnels (pour réduire l'inflammation et les rougeurs). L'arnica fermentée a vu le jour parce que Gaga utilise l'arnica depuis longtemps pour soulager sa douleur chronique.

DESCRIPTION DES PRODUITS :

Encre pigmentée Hy-Power (24 $ US ) - 20 teintes : 11 couleurs opaques au fini mat et 9 couleurs translucides au fini chatoyant. Une encre pigmentée propre, crémeuse et percutante pour les yeux, les lèvres, les joues et le corps. Technologie HausTech Powered avec squalane végétal et acide hyaluronique. La teinte sans noir de carbone « Black Onyx » peut aussi servir de traceur liquide lorsqu'elle est appliquée à l'aide d'un pinceau en angle. Illuminateur bioradiant en gel-poudre (40 $ US) - 10 teintes inclusives et radiantes sans talc comme Chocolate Opal (brun chaud), Raw Amber (cuivre), Rose Quartz (magenta clair) et Moonstone (argent clair). Les illuminateurs sont un gel en poudre hybride propre qui glisse parfaitement sur la peau pour lui donner un éclat radieux de prochaine génération. Technologie HausTech Powered avec arnica fermentée et extrait de vigne d'argent pour réduire l'inflammation et les rougeurs en plus d'éclaircir et d'adoucir la peau. Poudre bronzante veloutée au pouvoir sculptant (38 $ US) - 12 teintes inclusives sans talc. Un gel-poudre bronzant propre de pointe qui bronze, sculpte, estompe et définit en fondant sur la peau. Ce produit bronzant polyvalent peut aussi être utilisé sur les paupières. Technologie HausTech Powered avec arnica fermentée et squalane végétal en instance de brevet pour nourrir, calmer et protéger la peau. Huile pour les lèvres PhD (24 $ US) - 4 teintes translucides, dont une entièrement transparente. Une huile pour les lèvres 5 étoiles, propre, primée et légère - qui procure une teinte hydratante de couleur translucide, ultrabrillante et non collante - pour des lèvres ultrahydratées et lisses. Technologie HausTech Powered avec collagène végétalien et huile de figue de Barbarie. Crayon ligneur intensité optique (22 $ US) - 18 couleurs étonnantes pour une utilisation artistique ou quotidienne; 13 teintes au fini mat et 5 au fini chatoyant. Des couleurs pures et percutantes s'allient dans un crayon à paupières aiguisable, durable et résistant à l'eau dont la texture rappelle un gel qui glisse comme un liquide et dure toute la journée. Technologie HausTech Powered avec vitamine E et huile d'argan. Ce crayon pour les yeux écologique, premier sur le marché, est doté d'une tige en biocellulose (biodégradable et non dommageable pour les arbres) fabriquée à partir de fibres de papier recyclées, plutôt que de plastique. La texture coulante et crémeuse offre une formule kajal pigmentée à chaque trait. Sécuritaire pour les paupières et leur muqueuse. Les traceurs noirs sont riches en couleur, mais SANS NOIR DE CARBONE. Utilisez votre traceur pour exprimer votre attitude. Le crayon à sourcils de précision The Edge (22 $ US) - 13 teintes inclusives et durables en cinq familles de couleurs : rouges, gris, noirs, bruns et blonds. Ce crayon à sourcils primé est maintenant propre et meilleur que jamais. Parfaitement conçu pour faciliter son utilisation et ajouter de la dimension avec sa brosse très douce, il offre un pigment de couleur réaliste à chaque trait. Technologie HausTech Powered avec pigments micronisés et vitamine E pour revitaliser et nourrir les sourcils. Crayon à lèvres Le Monster (22 $ US) - 12 teintes au fini mi-mat et 1 au fini chatoyant. Un rouge à lèvres propre, confortable et crémeux qui enveloppe les lèvres d'une couleur intense et percutante. Technologie HausTech Powered avec huile de noyau de mangue, céramides et microsphères d'acide hyaluronique (Hyaluronic Filling Spheres) pour une hydratation longue durée (qui donne naturellement du volume aux lèvres et les affermit). Emballage emblématique.

« Nous avons bâti HAUS LABS pour en faire une organisation axée sur les produits, motivée par l'innovation et dirigée par des gens qui ont de grandes IDÉES et de grands cœurs. Nous avons même mis sur pied cinq nouvelles divisions! Chaque point de contact avec le consommateur a été renouvelé : de la stratégie et de l'ADN de notre marque à son nouveau langage visuel, en passant par les médias sociaux et les points de distribution, nous n'avons ménagé aucun effort. Notre objectif est de mettre en valeur, à tous les niveaux, des couleurs pures sans compromis, des histoires de produits profondes et riches, l'inclusion et le maquillage artistique. En plus de la nouveauté, nous sommes ravis d'attirer de nouveaux clients vers SEPHORA, y compris plus d'hommes qui portent du maquillage. HAUS LABS est en plein essor avec notre partenaire exclusif, SEPHORA, un détaillant avec qui j'ai passé les 12 dernières années à battre des records et à bâtir des marques mondiales. La réaction à HAUS LABS jusqu'à maintenant a été incroyable et nous ne faisons que commencer. »

- Kelly Coller, chef du marketing de Haus Labs

L'engagement de HAUS LABS envers la pureté va bien au-delà de l'exclusion de plus de 2 700 ingrédients douteux pour prioriser la sécurité, la qualité, la performance et la durabilité dans le but d'optimiser le rendement grâce aux soins de la peau, à la science et à l'innovation. La marque est également certifiée Pur et sain chez Sephora. De plus, HAUS LABS sera entièrement carboneutre d'ici 2027. Nous nous engageons activement à utiliser, dans la mesure du possible, du verre, de l'aluminium, de la cellulose et des matières recyclées après consommation ainsi que du papier certifié FSC, provenant de forêts exploitées de façon durable, afin de réduire notre incidence sur le climat. Pour de plus amples renseignements sur les produits propres et verts, rendez-vous sur hauslabs.com.

HAUS LABS BY LADY GAGA est une nouvelle marque de maquillage PROPRE, axée sur l'innovation, qui offre des produits haute performance à la fine pointe de la technologie avec une teneur en pigments élevée. Exclusifs, en primeur sur le marché ou en instance de brevet, ils sont infusés d'ingrédients doux pour la peau et présentés dans un emballage chic et durable. HAUS LABS célèbre l'ensemble des âges, formes, tailles, couleurs, genres, identités et compétences artistiques. Des produits créés avec gentillesse : propres, sans cruauté et végétaliens. SEULEMENT chez Sephora aux États-Unis et au Canada, et sur hauslabs.com, où 1 $ de chaque achat est versé à la fondation Born This Way de Lady Gaga au soutien de la santé mentale.

