Lactalis Canada est la seule entreprise laitière à y figurer

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est fière de figurer à nouveau au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2022. Pour la deuxième année consécutive, Lactalis Canada a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du pays. Elle est la seule entreprise laitière à faire partie du palmarès.

« Figurer au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2022 est un honneur exceptionnel et fait état de l'expérience de Lactalis Canada », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Chez Lactalis Canada, nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons, et cette reconnaissance axée sur les employés reflète la passion, le dévouement et les valeurs des membres de notre équipe, qui réalisent fièrement notre objectif fondamental d'enrichir et de soutenir la vie des Canadiens chaque jour. »

Afin de constituer le palmarès des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2022, Statista a mené un sondage auprès de plus de 100 000 Canadiens travaillant au sein d'entreprises d'au moins 500 employés. Tous les sondages étant anonymes, les participants ont pu exprimer ouvertement leur opinion. On a demandé aux répondants d'évaluer, sur une échelle de zéro à dix, la probabilité qu'ils recommandent leur employeur à d'autres personnes. Statista leur a ensuite demandé de nommer d'autres organisations que la leur. Le classement final recense les 300 employeurs qui ont reçu le plus de recommandations.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix « Canadian Grocer Impact 2022 » dans la catégorie « Sustainability » pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,7 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

