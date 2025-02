MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque Cheestrings Ficello de Lactalis Canada lance une nouvelle campagne visant à aider les consommateurs à mieux comprendre ce qui fait qu'une marque est véritablement canadienne.

Selon une étude menée par Cheestrings Ficello l'an dernier, le critère le plus important pour les Canadiens dans le choix d'un fromage est qu'il soit « fait au Canada ». Alors que la tendance à acheter des produits locaux s'accentue au pays, plusieurs consommateurs se demandent comment distinguer les produits véritablement canadiens. Un récent sondage de Pollara révèle d'ailleurs que 85 % des Canadiens souhaitent qu'il soit plus facile d'identifier les produits canadiens.

Pour répondre à cette demande, Cheestrings Ficello simplifie les choses en affichant fièrement l'ancrage canadien de son fromage bien-aimé. Fabriqué exclusivement au Canada, de l'approvisionnement à la transformation, en passant par l'emballage et la distribution, le fromage à effilocher préféré des familles met de l'avant son identité 100 % canadienne avec une campagne d'affichage percutante intitulée « Cheestrings Ficello : fait avec 0 % de fromage américain », qui sera déployée dans la région du Grand Toronto à compter du 6 février.

« Il n'a jamais été aussi essentiel d'aider les consommateurs canadiens à reconnaître les marques et les produits canadiens », affirme Sabrina Zollo, vice-présidente marketing, Fromage et tartinades chez Lactalis Canada. « Cheestrings Ficello est une marque foncièrement canadienne, et nous avons voulu le souligner de manière irrévérencieuse et ludique, fidèle à l'esprit de Cheestrings Ficello. »

La gamme de fromage Cheestrings Ficello arbore fièrement la désignation « Produit du Canada », régie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Cette mention, présente sur l'emballage, garantit aux consommateurs que le fromage est fabriqué avec des ingrédients, une main-d'œuvre et des procédés canadiens, et que tous les coûts de production sont engagés au Canada.

Produit à Victoriaville, au Québec, le fromage Cheestrings Ficello porte également le logo de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada, attestant qu'il est fait avec du lait et des ingrédients laitiers 100 % canadiens. La gamme de fromage Cheestrings Ficello est disponible dans toutes les grandes chaînes d'épiceries à travers le pays.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte de plus de 140 ans d'histoire, Lactalis Canada est un chef de file de l'industrie laitière canadienne avec des marques emblématiques telles que Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Avec plus de 30 sites d'exploitation, dont 20 usines de fabrication à travers le pays, Lactalis Canada emploie plus de 4 000 Canadiens et s'engage à enrichir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à un soutien aux communautés, et en partenariat avec des producteurs agricoles, des consommateurs, des partenaires et des fournisseurs.

Lactalis Canada a été nommée parmi les meilleurs employeurs au Canada selon Forbes en 2025 et figure parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025. L'entreprise fait partie du groupe Lactalis, leader mondial de l'industrie laitière, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour en savoir plus, visitez https://www.lactalis.ca/fr/

SOURCE Lactalis Canada Inc.

Relations médias : Bill Walker, [email protected], 416-624-3936