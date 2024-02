OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Lactalis Canada ont le plaisir d'annoncer que Lactalis Canada commencera à apposer le logo emblématique de la vache bleue des PLC sur ses produits de beurre. En se retrouvant sur la marque de beurre la plus en vue au pays, le logo permettra à encore plus de consommateurs de reconnaître les produits faits avec du lait nutritif de haute qualité et 100 % canadien, et conformément à des normes parmi les plus strictes au monde.

Lactalis Canada élargit son utilisation du logo emblématique de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada à ses marques de beurre. (Groupe CNW/Les Producteurs laitiers du Canada)

« La vache bleue est largement reconnue comme un symbole du dévouement et de la fierté des producteurs laitiers à produire du lait 100 % canadien de haute qualité. Le logo symbolise aussi les normes élevées de production en ce qui a trait aux soins des animaux, à la salubrité des aliments, à la qualité du lait et à la production durable, a déclaré David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. La décision de Lactalis Canada d'élargir l'utilisation du logo de la vache bleue à sa gamme de beurres en dit long sur la confiance des consommateurs, des transformateurs et des détaillants à l'égard de nos pratiques. »

Lactantia est la marque nationale de beurre la plus performante au Canada, avec la part de marché la plus élevée*, et continue d'être élue marque de beurre la plus fiable par les Canadiens dans le cadre des prix BrandSpark récompensant les marques les plus dignes de confiance, depuis plusieurs années.** En tant qu'un des principaux transformateurs laitiers du pays, Lactalis Canada a commencé à adopter le logo de la vache bleue en 2018. Depuis, l'entreprise s'est engagée à le déployer sur des centaines de produits laitiers et fromagers et de produits de crème et de yogourt sous les marques Balderson, Beatrice, Black Diamond, Ficello, Cracker Barrel, P'tit Québec, Astro, IÖGO, IÖGO nanö, Khaas, Olympic et siggi's.

Avec l'ajout du beurre Lactantia, la vache bleue apparaîtra désormais sur près de 20 nouveaux produits représentant des ventes de dizaines de millions d'unités annuellement.

« Les producteurs laitiers canadiens fournissent un lait de qualité incomparable, et les consommateurs constateront en un coup d'œil que le beurre Lactantia est produit à partir de lait 100 % canadien, a souligné Vince Vetere, directeur général, Fromage et tartinades, chez Lactalis Canada. Le nouvel emballage Lactantia arborant le logo de la vache bleue mettra encore plus en évidence la grande fierté avec laquelle nous maintenons la qualité et le savoir-faire entrant dans la fabrication de ce produit phare. »

*Source : Nielsen Market Track, volume des ventes pour la période de 52 semaines se terminant le 30 décembre 2023, Canada excluant Terre-Neuve, GB+DR+MM, volume en tonnes **Source : Étude sur la confiance des consommateurs canadiens de 2024 de BrandSpark®

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. L'organisation s'efforce également de maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant l'atteinte de la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici à 2050.

À PROPOS DE LACTALIS CANADA INC.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est un chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Avec plus de 30 sites d'exploitation, dont 20 établissements de fabrication, l'entreprise et ses plus de 4 000 employés s'engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens et des Canadiennes en produisant des produits laitiers de qualité supérieure. L'entreprise enrichit la vie communautaire et travaille en partenariat avec les producteurs, la clientèle, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

