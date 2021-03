En vertu des modalités de l'entente annoncée le 17 décembre 2020, l'acquisition comprend les marques de yogourt IÖGO et IÖGO nanö, ainsi que la marque de yogourt, de crème sure et de kéfir Olympic. De plus, Lactalis Canada a fait l'acquisition des installations de production d'Aliments Ultima à Granby, au Québec, et à Delta, en Colombie-Britannique, d'un centre de distribution en location à Longueuil, au Québec, et d'un contrat de service pour un centre de distribution exploité par un tiers à Richmond, en Colombie-Britannique.

« L'investissement de Lactalis Canada dans Aliments Ultima et ses marques de yogourt témoigne des possibilités importantes que nous entrevoyons en ce qui concerne la croissance du secteur du yogourt au Canada, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Avec cette acquisition, nous étendons notre présence à l'échelle nationale, nous renforçons notre investissement à long terme au pays et le secteur canadien de la transformation alimentaire et nous accueillons quelque 450 employés qui sont aussi passionnés et dévoués que nous d'offrir aux consommateurs canadiens des produits laitiers sains, nutritifs et de haute qualité. »

À propos de Lactalis Canada

Forte d'une histoire s'étalant de 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. L'entreprise emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani, et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

