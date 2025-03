LACHUTE, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - L'église Unie se transformera en bâtiment vert et inclusif afin d'accueillir la bibliothèque Jean-Marc Belzile grâce à un investissement de 5 613 116 $ du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute.

La conversion de l'église Unie en bibliothèque offre une opportunité exceptionnelle de conjuguer patrimoine, culture et développement durable. En réhabilitant et restaurant ce bâtiment historique, le projet contribue à la préservation de l'architecture locale tout en répondant à des besoins environnementaux grâce à l'intégration de mesures d'efficacité écoénergétique. Cette initiative s'inscrit dans une vision écoresponsable qui met en valeur l'héritage bâti de la communauté tout en le modernisant pour en faire un espace contemporain et accessible.

La nouvelle bibliothèque Jean-Marc Belzile proposera des espaces modernes, diversifiés et adaptés aux besoins de toute la communauté. Nous y retrouverons une salle multifonctionnelle dédiée aux animations, formations et activités de médiation culturelle, ainsi qu'un coin jeunesse aménagé pour accueillir les familles avec un coin d'allaitement, des estrades pour l'heure du conte, des espaces multimédias et des zones dédiées au jeu, à l'animation et à la lecture. Un espace spécifiquement conçu pour les adolescents, un coin café convivial, ainsi qu'une aire de mise en valeur pour exposer des documents thématiques enrichiront l'expérience de tous les visiteurs. En plus de bornes de prêts en libre-service, la bibliothèque offrira des espaces de travail individuels et collectifs, un salon de l'actualité, des espaces de lecture améliorés et même une terrasse extérieure où il fera bon lire et se détendre. Ce projet ambitieux s'inscrit véritablement dans une vision d'accessibilité, d'inclusion et d'innovation au service de la culture, de l'éducation et du bien-être collectif.

En plus de son impact environnemental positif, ce projet présente d'importants bénéfices socio-économiques et culturels pour la communauté. La nouvelle bibliothèque, située au cœur du plan de revitalisation du centre-ville, deviendra un lieu collectif attrayant, moderne et adapté à tous les types de clientèles. Elle favorisera l'accès au savoir, la promotion de la culture et l'éducation, tout en contribuant à dynamiser le centre-ville et à renforcer son attractivité. Cette réutilisation novatrice d'un lieu patrimonial permettra de créer un espace vivant et inclusif, répondant aux besoins actuels et futurs des citoyens de Lachute.

« Ce projet de revitalisation du centre-ville de Lachute est un exemple remarquable de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons patrimoine, développement durable et accessibilité pour le bien de toute la communauté. La transformation de l'ancienne église Unie en bibliothèque moderne et inclusive montre notre engagement envers la culture, l'éducation et la préservation de notre héritage bâti, tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

« Je ne peux que me réjouir de cette annonce d'importance qui vient assurer la réalisation de notre grand projet de conversion de l'église unie en bibliothèque municipale. Ce projet est d'une importance capitale pour Lachute et sa région, car il favorise l'accès à la culture, soutient l'éducation des jeunes et renforce l'attractivité de notre communauté. Je tiens ainsi à remercier le ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités Canada, ainsi que notre député Stéphane Lauzon, pour leur appui inestimable dans ce projet. »

Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute

Le gouvernement fédéral investit 5 613 116 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La ville de Lachute contribue 3 699 173 $.

contribue 3 699 173 $. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 46,6% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 0,23 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

