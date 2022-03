Lachine bonifie son Programme de soutien aux initiatives citoyennes

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Du 22 mars au 19 avril 2022, l'Arrondissement de Lachine invite les citoyens et les organismes à présenter des projets pour promouvoir la participation citoyenne, la transition écologique, l'inclusion sociale et les saines habitudes de vie. Le Programme de soutien aux initiatives citoyennes veut susciter et soutenir des projets rassembleurs en lien avec la vie culturelle, communautaire ou sportive. Cette année, un projet par district (Fort-Rolland, J.-Émery Provost et du Canal) sera éligible à la subvention maximale de 12 500 $.

« Pour faire suite à la popularité de notre Programme de soutien aux initiatives citoyennes, nous avons décidé de le bonifier. Son budget passera de 25 000 $ à 37 500 $ et trois fois plus de projets sortiront vainqueurs en 2022, soit un dans chaque district de l'arrondissement. Nous encourageons les résidents de tous les quartiers à se mobiliser pour contribuer à améliorer nos milieux de vie », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Diversité de projets

Des fêtes, des festivals ou des événements ponctuels sont recherchés pour leur contribution à la vitalité de leur milieu de vie et à l'animation des espaces publics. Aussi, des aménagements physiques pour verdir et aménager un lieu figurent parmi les projets admissibles.

Pour soumettre une demande, les citoyens et les citoyennes sont invités à créer des ponts avec des organismes lachinois à but non lucratif, en règle avec les différents paliers de gouvernement. Également, d'anciens projets n'ayant pu être financés les années passées peuvent être soumis à nouveau cette année. La date limite pour déposer un dossier est le 19 avril 2022, 10 h.

Vote en ligne

Du 9 au 19 mai, les citoyens et citoyennes pourront voter en ligne pour la meilleure initiative des trois districts sur le site realisonsmtl.ca. Après compilation des résultats et en respect du budget, les projets sélectionnés seront entérinés lors du conseil d'arrondissement de juin prochain. Les années précédentes, les projets Circuits d'entraînement écoresponsables au parc Stoney-Point, Extension 92 et un projet d'aménagement et de verdissement des abords de la piscine du CRLO de la rue Victoria ont remporté le vote du public.

Les critères d'admission et le formulaire sont accessibles en ligne à l'adresse lachine.ca dès maintenant. Pour tout renseignement, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, responsable de la gestion du programme, peut également être rejointe au 514 639-2247 ou par courriel à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355 - [email protected]