Labatt investit six millions de dollars dans la productivité énergétique et la récupération de chaleur dans sa brasserie de Montréal

MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada investit six millions de dollars dans la récupération de chaleur et l'innovation en matière de productivité énergétique dans sa brasserie de Montréal - une amélioration qui contribue de manière substantielle à la décarbonation du processus de brassage en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet aura un impact notable sur les infrastructures énergétiques de la brasserie, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 30 %, en optimisant les infrastructures énergétiques existantes et en créant des solutions évolutives pour les innovations futures de la brasserie.

« Grâce à cet investissement et à une collaboration étroite avec les partenaires du projet, nous avons fait des avancées majeures vers la décarbonation de notre brasserie de Montréal », a déclaré Sarah Genetti, vice-présidente de l'approvisionnement et de la durabilité à la Brasserie Labatt du Canada. « Ce progrès vers la carboneutralité de nos activités à Montréal nous rapproche de notre ambition de parvenir à une consommation carboneutre d'ici 2040 dans toutes les brasseries Labatt, d'un océan à l'autre. »

Le nouveau système de récupération de chaleur convertira la chaleur auparavant inutilisée expulsée des systèmes de réfrigération de Labatt et l'utilisera dans le processus de pasteurisation de la brasserie, au lieu de consommer de l'énergie supplémentaire pour générer la chaleur nécessaire à la pasteurisation.

Cette dépense s'ajoute aux investissements en capital effectués cette année dans deux autres brasseries Labatt au pays - celles de London et de Saint-Jean - pour financer des innovations en matière d'empaquetage durable et pour augmenter la capacité de production. Ces investissements, combinés à l'annonce au sujet de la brasserie de Montréal, totalisent 43,1 millions de dollars investis dans nos opérations d'un océan à l'autre en 2023.

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3 600 employés, un portefeuille inégalé de plus de 60 bières de qualité, de produits prêts à boire et de produits non alcoolisés, 6 brasseries principales et 4 brasseries artisanales d'un océan à l'autre. Notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Forts de 176 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer Un avenir plus prometteur.

