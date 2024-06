Budweiser, un commanditaire de longue date du hockey au Canada, devient une bière officielle de

la LNH au pays

TORONTO et NEW YORK, le 5 juin 2024 /CNW/ - La Brasserie Labatt du Canada et la Ligue nationale de hockey (LNHMD) ont aujourd'hui annoncé un partenariat canadien sur plusieurs années, selon lequel Budweiser devient une bière officielle de la LNH au pays.

N/A - logo (Groupe CNW/Labatt Breweries of Canada)

Dans le cadre de ce partenariat, Labatt bénéficiera d'une visibilité à la télévision grâce aux bandes numériques publicitaires, l'approche sophistiquée de la LNH en matière de publicité dynamique lors des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD diffusés sur Rogers Sportsnet et des matchs Prime Monday Night Hockey sur Prime Video au Canada. Ce système permet le remplacement numérique des publicités visibles à la caméra dans les arénas lors de la diffusion des matchs de la LNH à l'échelle locale, nationale et internationale. Les bandes numériques peuvent ainsi présenter un marché particulier partout où le match est diffusé, avec une image de marque et des messages publicitaires dynamiques et ciblés, des liens URL, un affichage sporadique, des désignations officielles en comarquage, l'intégration des médias sociaux, des codes QR, et bien plus encore.

Le nouveau partenariat offre également à Labatt un éventail de possibilités de marketing et de promotions distributeurs, qui seront principalement activées par la marque Budweiser, établissant un lien entre Budweiser ainsi que la LNH et les partisans par l'intermédiaire du réseau de détaillants partenaires de Labatt, chef de file de l'industrie, et des vastes canaux de marketing, numériques et de médias sociaux de la Ligue. De plus, des techniques d'activation axées sur Budweiser seront utilisées lors d'événements de la LNH, notamment la Classique héritageMD, renforçant ainsi l'engagement de la marque à rehausser l'expérience des amateurs de hockey et à rallier la population autour de ce sport.

« Budweiser est l'une des principales marques de bière au Canada. Elle rassemble depuis longtemps les gens pour célébrer le sport le plus populaire au pays », a déclaré Andrew Oosterhuis, vice-président du marketing chez Labatt. « Avec ce partenariat avec la LNH et les publicités numériques dynamiques, Budweiser se fait une joie de poursuivre sa tradition en trouvant des façons créatives de communiquer avec les amateurs de hockey. »

« Nous nous réjouissons de compter Budweiser comme bière officielle de la LNH au Canada », a mentionné Kyle McMann, vice-président principal, développement des affaires mondiales à la LNH. « Budweiser dispose de plus d'une décennie de travail créatif exceptionnel et est ainsi devenue synonyme de la célébration sociale des buts de la LNH, que ce soit à la maison, dans un bar entre amis ou à un match. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de la marque de Budweiser, partenaire officiel de la LNH au Canada, pour créer de nouvelles façons d'unir les partisans lorsque leur équipe préférée de la LNH marque un but, en plus de donner vie à la marque avec du contenu à l'annonce des buts et nos bandes numériques publicitaires, lors des matchs diffusés en direct au pays. »

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

La Brasserie Labatt du Canada est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3 600 employés, une gamme inégalée de plus de 70 bières de qualité, dont Bud Light, Busch, Corona, Michelob Ultra et Modelo Especial, des prêts-à-boire, entre autres Cutwater, Mike's Hard et NÜTRL, et des produits sans alcool, dont Budweiser Zero et Corona Sunbrew 0,0 %; 6 brasseries principales; et 4 brasseries artisanales d'un océan à l'autre. Notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les gens d'ici. Avec nos 176 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer un avenir plus prometteur.

À propos de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNHMD) a été fondée en 1917 et compte 32 équipes. Chaque équipe reflète la diversité internationale de la Ligue avec des joueurs de plus de 20 pays, tous en lice pour le trophée le plus convoité et historique du sport professionnel, la Coupe StanleyMD. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions de partisans dans les arénas et par l'entremise de ses partenaires à la télévision et à la radio nationales; plus de 191 millions d'adeptes (pour l'ensemble des comptes de la Ligue, des équipes et des joueurs) sur Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube; et plus de 100 millions d'amateurs sur le site NHL.com. Elle diffuse des matchs dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses détenteurs de droits, notamment ESPN, TNT Sports et NHL Network aux États-Unis; Sportsnet et TVA Sports au Canada; Viaplay dans les pays nordiques et baltes ainsi qu'en Pologne; YLE en Finlande; Nova en République tchèque et en Slovaquie; Sky Sports et ProSieben en Allemagne; MySports en Suisse; et CCTV5+ en Chine. Elle joint ainsi les partisans du monde entier en diffusant des matchs en continu partout dans le monde. La LNH implique les amateurs avec ses actifs numériques sur les appareils mobiles, notamment l'application gratuite NHL®; neuf plateformes de médias sociaux; SiriusXM NHL Network Radio™; et le site NHL.com, présenté dans huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes, ainsi qu'à tous les sommaires officiels des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires depuis la création de la Ligue, alimentés par SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent des émissions originales captivantes offrant un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et des équipes, sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s'engage à bâtir des collectivités saines et dynamiques avec le hockey pour célébrer les partisans de toute race, toute couleur, toute religion, toute origine nationale, toute identité de genre, tout âge, toute orientation sexuelle et tout statut socioéconomique. Son initiative Hockey is for Everyone™ témoigne de la philosophie d'inclusion sur la glace et dans les vestiaires, les salles du conseil et les gradins. La LNH accroît l'accès au hockey et les occasions d'y jouer pour les personnes de toutes origines et capacités; elle favorise des environnements plus inclusifs et fait grandir le sport avec une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey pour les jeunes et les programmes locaux, et s'est engagée à investir 5 millions de dollars supplémentaires dans des programmes de diversité et d'inclusion au cours de la prochaine année.

SOURCE Labatt Breweries of Canada

Renseignements: Veronica Bart, gestionnaire principale des communications, La Brasserie Labatt du Canada, [email protected], 647 926-5028; Tori Krafczek, conseillère principale, Veritas Communications, [email protected], 289 387-4494; Brad Klein, Communications, LNH, [email protected]