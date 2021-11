Ce plan d'investissement témoigne de son engagement envers les communautés locales et la relance économique du Canada

TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Les Brasseries Labatt du Canada stimulera la relance économique du Canada en procédant à des investissements de 461,5 M$ dans ses brasseries et ses activités à travers le pays par le biais de son plan d'investissement axé sur le développement durable, l'innovation et l'accroissement de la production. Depuis 174 ans, Labatt investit massivement dans ses opérations brassicoles et dans l'économie nationale, provinciale et locale au Canada. En effet, de 2011 à 2021, ce sont 1 125 milliards de dollars qui ont été investis au pays.

Le plan d'investissement 2019-2022 témoigne de l'engagement de Labatt à l'égard du Canada et des collectivités locales où sont situées ses sept principales brasseries. Ces dernières bénéficieront de ces mises à niveau et agrandissements qui nous permettront de rendre nos opérations plus durables en réduisant notre consommation de plastique, d'énergie et d'eau.

« Nous savons tous que les 18 derniers mois ont été difficiles pour notre pays. Cet investissement important traduit notre engagement envers nos communautés et nos employés en mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour accomplir leur excellent travail afin que Labatt puisse continuer à contribuer au bien-être du Canada, aujourd'hui et dans les années à venir », déclare Jeff Ryan, vice-président aux affaires juridiques et affaires corporatives, Brasseries Labatt du Canada. « Cet investissement nous aidera à réduire notre empreinte environnementale et à préparer nos brasseries à la croissance tout en continuant à répondre aux besoins et aux goûts changeants des Canadiens et à travailler à atteindre nos objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. »

Une bonne partie de cet investissement servira à financer le déploiement du système d'emballage KeelClip™, une solution de fixation faite de carton recyclable qui sera mise en place dans nos brasseries de London et de Montréal. Ce système de pointe automatisé sera le premier en son genre en Amérique du Nord et remplacera les anneaux de plastique, les couvercles et les pellicules rétractables en plastique. Il permettra à l'entreprise de réduire son utilisation de plastique à usage unique de près de 152 000 kg d'ici le début de 2022. Cela équivaut à détourner des sites d'enfouissement l'équivalent en plastique de 117 voitures de taille moyenne. Labatt vise une réduction de 242 000 kg de plastique à usage unique d'ici 2024.

« L'introduction de KeelClip dans nos brasseries de London et de Montréal révolutionnera notre façon d'emballer nos produits, et ce, tant d'un point de vue environnemental que de mise en marché. Elle nous procurera également des avantages uniques sur le plan de l'image de marque », soutient Bryan Derr, vice-président de l'approvisionnement, la Brasserie Labatt du Canada.

Les brasseries Labatt de Vancouver, Creston, Halifax et de St. John's bénéficieront aussi d'investissements importants qui permettront d'assurer la mise à niveau de la technologie et de l'équipement, engendrant des gains de productivité et une meilleure écoefficacité, et la préparation des brasseries à la croissance à venir. Les sommes investies en dehors des brasseries serviront financer nos opérations provinciales, notamment la mise à niveau des technologies d'entreposage, ainsi que les initiatives commerciales.

Le plan d'investissement de Labatt comprend 461,5 M$ investis de 2019 à 2022 dans ses activités au Canada. Ce montant est réparti comme suit entre les provinces :

145 M$ seront investis en Ontario , dont 52,6 M$ dans la brasserie de London pour financer d'importantes initiatives comme KeelClip et une nouvelle ligne de canettes à la fine pointe de la technologie qui accroît les options d'emballage et favorise l'innovation de produits.

, dont 52,6 M$ dans la brasserie de pour financer d'importantes initiatives comme KeelClip et une nouvelle ligne de canettes à la fine pointe de la technologie qui accroît les options d'emballage et favorise l'innovation de produits. 110 M$ seront investis au Québec, dont 43,7 M$ dans la brasserie de Montréal pour financer d'importants projets comme KeelClip™ et l'installation d'une nouvelle cuve de fermentation qui permettra d'accroître la capacité de brassage.

38 M$ seront investis en Colombie-Britannique, dont 4,6 M$ versés directement dans la brasserie de Creston pour l'agrandissement et la mise à niveau de son entrepôt et 2,9 M$ consacrés aux travaux de modernisation de la brasserie Turning Point à Vancouver .

pour l'agrandissement et la mise à niveau de son entrepôt et 2,9 M$ consacrés aux travaux de modernisation de la brasserie Turning Point à . 25,2 M$ seront investis en Nouvelle-Écosse, dont 11 M$ qui iront directement à la brasserie Oland à Halifax pour la modernisation de l'équipement et des processus, incluant l'installation d'un nouveau pasteurisateur dernier cri, unique en son genre en Amérique du Nord.

pour la modernisation de l'équipement et des processus, incluant l'installation d'un nouveau pasteurisateur dernier cri, unique en son genre en Amérique du Nord. 9,9 M$ seront investis à Terre-Neuve, dont 2,8 M$ dans la brasserie de St. John's pour l'achat de deux chaudières modulaires qui seront jusqu'à 80 % plus efficaces que les anciennes.

pour l'achat de deux chaudières modulaires qui seront jusqu'à 80 % plus efficaces que les anciennes. 119 M$ seront investis en Alberta , dont 69 M$ qui iront directement dans la brasserie d' Edmonton pour acheter du nouvel équipement, moderniser la technologie, mettre à niveau les installations, acquérir de l'espace d'entreposage et se doter d'un bâtiment de 30 000 pieds carrés réservé aux prêts-à-boire afin d'accroître notre offre de produits et augmenter notre capacité de production. Toutes ces initiatives se traduiront par des créations d'emplois.

À propos de Les Brasseries Labatt du Canada

Depuis près de 175 ans, Les Brasseries Labatt du Canada est l'une des entreprises les plus respectées au pays. Ses origines remontent à 1847, à London, en Ontario, lorsqu'un fermier nommé John Kinder Labatt s'est lancé dans le brassage du houblon. Depuis, nous avons grandi et nous comptons aujourd'hui sept brasseries, quatre brasseries artisanales, un portefeuille de 75 marques et plus de 3 600 artisans et professionnels qualifiés d'un océan à l'autre. Nous savons que notre force réside dans les communautés où nous vivons et travaillons, c'est pourquoi nous contribuons à leur développement de manière positive depuis bien avant la Confédération. Aujourd'hui, cet engagement à soutenir les communautés canadiennes, qui comprend nos nombreux programmes de consommation responsable et de durabilité environnementale, se résume dans notre rêve de Rassembler les gens pour un Monde meilleur. Nos employés, qui sont la force motrice de cet effort, sont toujours prêts à relever les défis qui se présentent à eux. Grâce à leur engagement à soutenir leurs concitoyens canadiens, qui n'a d'égal que leur passion pour le brassage des bières les plus appréciées au Canada, nous savons que Labatt est là pour rester.

