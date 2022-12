La zone jeunesse de la bibliothèque de Saint-Pierre sera transformée

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du 5 décembre, les membres du conseil de Lachine ont octroyé un contrat de 100 000 $ à l'entreprise NÓS architectes pour la conception et la réalisation des travaux de réaménagement de la zone jeunesse de la bibliothèque de Saint-Pierre. Ce projet est financé par le Bureau du design de la Ville de Montréal dans le cadre du projet Biblio.tests visant à concevoir, prototyper et implanter des solutions d'aménagement pérennes pour augmenter la résilience des bibliothèques municipales à travers une démarche en design de services.

« Depuis 2016, avec des projets comme la rénovation de la bibliothèque Saul-Bellow, le soutien au Festival de littérature jeunesse de Montréal et la mise en place du service de livraison de livres aux personnes aînées, nous avons encouragé et fait la promotion de la lecture. Les études démontrent que lire en bas âge permet aux enfants d'accroître leur créativité et leur chance d'avoir une vie bien remplie. Investir dans le projet jeunesse de la bibliothèque de Saint-Pierre, c'est investir dans le développement et le bonheur de nos enfants », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Créer un lieu paisible et lumineux

L'achalandage de la bibliothèque de Saint-Pierre a diminué entre 2020 et 2022 au profit des bibliothèques Saul-Bellow de Lachine et L'Octogone de LaSalle. Afin de mieux répondre aux besoins des résidents et résidentes du quartier Saint-Pierre, l'Arrondissement a confié à NÓS le mandat de créer un environnement de haute qualité à la bibliothèque de Saint-Pierre dans son secteur le plus fréquenté : la zone jeunesse. L'objectif est de transformer cet espace en havre paisible, lumineux et ludique. Les solutions d'aménagement proposées devront être flexibles et abordables, notamment grâce au réemploi ou à la transformation partielle.

« Les bibliothèques sont au cœur de nos quartiers. Elles favorisent la découverte et permettent à la population de recevoir des services de proximité. Il importe donc d'assurer leur rayonnement et leur place dans tous les quartiers de Montréal. Le projet Biblio.tests permet d'améliorer l'expérience des Montréalaises et des Montréalais et de poursuivre notre travail à l'amélioration de nos services, grâce au milieu du design », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les travaux sont prévus dès 2023. Pendant leur durée, les activités de la bibliothèque seront maintenues.

