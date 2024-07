WHITECAP DAKOTA NATION, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ 6, SK, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Darcy Bear, chef de la Whitecap Dakota Nation, ont annoncé l'octroi de 15 millions de dollars pour soutenir la construction de la première installation thermale en Saskatchewan, le Dakota Dunes Thermal Spa. Le coût total du projet devrait atteindre 52 millions de dollars. La Whitecap Dakota Nation a obtenu des capitaux et un financement pour le reste de l'investissement.

L'installation thermale, qui sera construite à côté du Dakota Dunes Resort and Casino, devrait générer 320 emplois dans le secteur de la construction et 166 emplois opérationnels supplémentaires pour les résidents de la Whitecap Dakota Nation et de la ville adjacente de Saskatoon. L'établissement augmentera également la fréquentation et l'occupation des installations existantes et créera une nouvelle destination touristique pour la Saskatchewan.

La nouvelle installation thermale fera place à la thérapie par les eaux thermales, y compris les saunas, les hammams, les piscines froides, les bains à remous et les zones de relaxation typiques des spas de style thermal actuels, mais intégrera aussi des éléments autochtones, des caractéristiques de conception et des thèmes qui offriront une expérience unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs au Canada.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a également investi plus de 2 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) et du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique (PSTDE) afin de couvrir des coûts tels que les honoraires d'architecture pour la conception, le schéma synoptique, le design et la construction. Il s'agit d'un exemple de la façon dont le Canada travaille avec ses partenaires autochtones pour faire progresser le droit à l'autodétermination, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en renforçant l'autodétermination économique dans les communautés. Il s'agit d'une étape clé dans la mise en œuvre de la mesure 74 de notre plan d'action relatif à la Déclaration des Nations Unies.

Citations

« Il existe plus de 300 installations thermiques au Canada et aux États-Unis. Le Dakota Dunes Thermal Spa, d'une valeur de 52 millions de dollars, sera le premier en Saskatchewan et la première installation thermique à thème autochtone au Canada. Il fera véritablement du Dakota Dunes Resort une destination de classe mondiale. »

Chef Darcy Bear

Whitecap Dakota Nation

« La Whitecap Dakota Nation est en train de devenir rapidement un centre touristique en Saskatchewan. Cette expansion contribuera à renforcer cette tendance, à attirer plus de gens et à créer plus d'emplois bien rémunérés pour la communauté. Elle nous fait progresser sur la voie de la réconciliation économique et permettra à chacun d'avoir une chance équitable de réussir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Faits en bref

La Whitecap Dakota Nation est située à environ 25 km au sud de Saskatoon , en Saskatchewan .

, en . L'industrie touristique de la Whitecap Dakota Nation emploie environ 530 employés autochtones et non autochtones à temps plein et à temps partiel par l'intermédiaire du casino Dakota Dunes, de l'hôtel Dakota Dunes et du terrain de golf Dakota Dunes, dont environ 70 % sont autochtones.

Dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) du gouvernement du Canada , SAC travaille avec les communautés des Premières Nations et des Inuit pour fournir du financement afin de soutenir la recherche de possibilités économiques, y compris des projets tels que des études de faisabilité, des plans d'affaires, l'établissement d'entreprises communautaires et la construction d'infrastructures économiques.

, SAC travaille avec les communautés des Premières Nations et des Inuit pour fournir du financement afin de soutenir la recherche de possibilités économiques, y compris des projets tels que des études de faisabilité, des plans d'affaires, l'établissement d'entreprises communautaires et la construction d'infrastructures économiques. Le Programme des services relatifs aux terres et au développement économique (PSTDE) offre un soutien aux communautés des Premières Nations et des Inuit afin de les aider à améliorer le développement économique, les terres et la capacité environnementale des communautés et d'appuyer l'établissement des conditions propices au développement économique et à l'augmentation de leur participation à l'économie.

Liens connexes

Whitecap Dakota First Nation (en anglais seulement)

Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques

Programme des services relatifs aux terres et au développement économique

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Alycia McLeod, Bureau du chef, Whitecap Dakota Nation, [email protected], Téléphone cellulaire : 306-717-8005; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]