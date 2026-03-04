BEIJING, le 4 mars 2026 /CNW/ - Au MWC Barcelona 2026, la World Broadband Association (WBBA), de concert avec des partenaires mondiaux de l'industrie, a publié le livre blanc Net5.5G Readiness Assessment and Certification lors du Broadband Development Congress (BDC). Le livre blanc fournit un cadre normalisé pour l'évolution intelligente des réseaux pour les entreprises et les assureurs du monde entier. Lors du même événement, Huawei a annoncé la mise à niveau de son réseau IP Net5.5G, ce qui a permis d'accélérer la transition de l'industrie vers le monde intelligent.

Steven Zhao, prononçant un discours d’ouverture intitulé « Moving Towards the All Intelligence Era, Net5.5G Leads Intelligent IP Innovation » (PRNewsfoto/Huawei)

WBBA a publié des normes d'évaluation et de certification de l'état de préparation au Net5.5G, établissant le premier cadre mondial d'évaluation unifiée pour les réseaux intelligents.

L'étude technique présente l'indice de développement des réseaux IP, le premier cadre d'évaluation et de classement au monde couvrant les réseaux de campus, les réseaux IP et les réseaux de centres de données. Cela fournit aux transporteurs et aux entreprises une norme de référence et une orientation claire pour l'évaluation du développement du réseau, et favorisera le déploiement commercial mondial et l'évolution intelligente.

Pendant ce temps, le programme Net5.5G Pioneer, dirigé par WBBA, a fait des progrès constants, avec la matrice mondiale des pionniers comprenant maintenant 32 pionniers visionnaires, 6 pionniers régionaux et 44 pionniers du monde des affaires.

Huawei a annoncé la mise à niveau de son réseau IP Net5.5G, qui est entièrement conforme aux nouvelles normes.

Steven Zhao, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Pour embrasser l'ère de l'intelligence artificielle, WBBA favorise l'intégration approfondie des réseaux et de l'intelligence artificielle basés sur le Net5.5G, et Huawei a mis à niveau les réseaux IP en trois dimensions : la résilience en matière de sécurité, la sensibilisation multidimensionnelle et l'autonomie du réseau. Ces efforts permettent aux assureurs de construire une base de réseau IP intelligent Net5.5G pour protéger l'expérience de service, accélérer la monétisation et améliorer l'efficacité, menant un nouveau chapitre de la connectivité intelligente. »

Pratiques mondiales : Net5.5G passant des normes à une valeur commerciale réelle

Les principaux transporteurs et acteurs de l'industrie ont présenté leurs dernières pratiques Net5.5G. Le Groupe Orange de France transforme ses réseaux en une plateforme prête pour l'IA, tirant parti de réseaux de transport et d'accès à large bande passante, intelligents et agiles, efficaces, fiables et fiables. CTM à Macao (Chine) a construit un réseau de porteurs intelligents avec Net5.5G AI WAN. Elle a tiré parti de la formation en IA et de la perception fondée sur l'inférence pour identifier le trafic vidéo chiffré et permettre un marketing de précision et une assurance de l'expérience au niveau des applications, réduisant le désabonnement des clients et augmentant le revenu moyen par utilisateur (ARPU). Pendant ce temps, IGA de Türkiye a tiré parti de la prise de décisions fondée sur l'intelligence artificielle pour réduire de 20 % les temps d'attente à trois étapes de l'établissement des horaires. Grâce à une capacité de réseau fiable qui assure une manutention des bagages visualisée en temps réel et en toute sécurité, l'aéroport a exploité l'intelligence numérique pour améliorer la sécurité aérienne et offrir une expérience réseau exceptionnelle aux passagers. IGA est devenue un exemple éloquent de développement efficace, respectueux de l'environnement et résilient parmi les aéroports carrefours mondiaux.

Pour l'avenir, WBBA demande aux organisations sectorielles mondiales d'approfondir la collaboration et de stimuler l'innovation en matière de normes technologiques, de politiques sectorielles et de pratiques commerciales pour une évolution intelligente vers le Net5.5G. Huawei continuera de travailler avec WBBA et ses partenaires mondiaux en tirant parti des normes Net5.5G et des solutions intelligentes de pointe pour promouvoir la prospérité de l'industrie.

