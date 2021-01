MARKHAM, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - L'Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est heureux d'annoncer qu'un accord a été conclu avec l'Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment (ICTAB), afin d'intégrer les secteurs canadiens de la construction de tôle d'acier au sein de l'ICCA. À compter du 15 janvier 2021, cette intégration verra les secteurs canadiens de la construction en tôle d'acier unir leurs forces à celles des secteurs de l'acier de construction, des ponts en acier, des plaques en acier et des constructions en acier diverses. L'industrie de la construction en tôle d'acier comprend les toitures en acier commerciales et résidentielles, les tabliers de toiture et de plancher, les revêtements en acier, les poteaux et solives en acier et les systèmes de bâtiment en acier.

« L'ICCA se réjouit de renforcer la voix et la force de l'industrie canadienne de la construction en acier avec l'ajout de ce secteur très important », déclare Todd Collister, président du Conseil d'administration de l'ICCA et directeur des services techniques de Supreme Group. « Cela ajoute aux efforts de l'ICCA de faire progresser l'utilisation et les avantages de la construction en acier, mettre en valeur les avantages de l'acier en matière de conception et d'environnement, et promouvoir la chaîne d'approvisionnement de la construction en acier canadienne, ses employés et leurs familles ».

Paul Lobb, président du Conseil d'administration et président de l'ICTAB et le président de Vicwest Building Products, a déclaré : « L'ICTAB reste fidèle à sa mission de faire progresser la tôle d'acier en tant que matériau de construction le plus durable et le plus fiable sur le marché, et d'être la principale source d'information technique et de soutien pour le grand public et les fabricants de tôle d'acier. Nous sommes ravis par les opportunités stratégiques avec l'ICCA et par la capacité à tirer parti de sa gestion et de son infrastructure pour non seulement faire progresser la marque de l'ICTAB, mais aussi pour renforcer la voix de l'acier sur le marché de la construction ».

La combinaison de ces deux secteurs et la faible empreinte du carbone de l'acier permettra aux nouvelles solutions de charpentes d'offrir au secteur de la construction la possibilité de réduire son impact sur l'environnement pour les générations à venir.

À PROPOS DE L'ICCA

L'Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est le porte-parole de l'industrie de la construction en acier au Canada. Il joue un rôle de premier plan dans la conception durable, la défense des intérêts, la construction, l'efficacité, la qualité et l'innovation. L'ICCA promeut l'utilisation et les avantages de la construction en acier et soutient les besoins de l'industrie par la défense des intérêts, les programmes de certification, l'expertise technique, le transfert de connaissances, la recherche et le développement, et l'élaboration de codes et de normes industriels.

SOURCE Institut canadien de la construction en acier

Renseignements: Relations avec les médias : Paul Mikolich, V.-P. Opérations, Institut canadien de la construction en acier, (647) 264-1025, [email protected]

Liens connexes

www.cisc-icca.ca