Favoriser l'acier d'ici : une priorité économique et sociale pour le Québec

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Alors que le Québec cherche activement à ouvrir de nouveaux marchés pour ses entreprises et à stimuler son économie, l'Institut canadien de la construction en acier (ICCA) appelle le gouvernement du Québec à poser des gestes concrets pour soutenir les fournisseurs locaux dans les appels d'offres publics, notamment en ce qui a trait aux grands projets d'infrastructure.

Dans un contexte où les tarifs imposés par les États-Unis sur l'acier et d'autres produits continuent d'avoir des effets sur les chaînes d'approvisionnement, l'ICCA s'inquiète de voir des contrats de très grande valeur, comme celui du pont de l'Île d'Orléans, être largement confiés à des consortiums étrangers. Ces projets mobilisent des architectes, des travailleurs et des sous-traitants étrangers, alors que des entreprises québécoises possèdent l'expertise et les capacités nécessaires pour livrer ces travaux avec compétence et fiabilité.

« Il est temps que le gouvernement mette en place des règles claires pour favoriser les fournisseurs d'ici. Nous comprenons que certains projets comportent des volets internationaux, mais cela ne doit pas empêcher d'imposer des critères beaucoup plus robustes de retombées locales. C'est une question de bon sens économique, mais aussi de cohésion sociale », affirme David Drouin, président de la section du Québec de l'ICCA.

L'ICCA souligne que plusieurs appels d'offres publics permettent encore à des soumissionnaires de présenter des spécifications qui forcent le recours à des fabricants ou à des transformateurs situés à l'étranger. Pour corriger cette tendance, l'Institut propose quatre mesures clés qui permettraient de recentrer l'investissement public vers l'économie québécoise et canadienne :

Inscrire l'approvisionnement local comme critère déterminant dans l'évaluation des appels d'offres publics.

Promouvoir la fabrication et la transformation de l'acier au Québec et au Canada dans les grands projets d'infrastructure et encourager l'embauche de main-d'œuvre locale pour maximiser les retombées directes dans nos communautés.

Moderniser les politiques d'évaluation des projets pour tenir compte non seulement du coût initial, mais aussi des impacts économiques locaux, de la durabilité et du cycle de vie des ouvrages.

L'ICCA rappelle par ailleurs que d'importantes décisions sont attendues prochainement concernant d'autres grands ouvrages, notamment le projet de troisième lien et le pont sur la rivière Saguenay. Il est impératif d'éviter que se répètent des choix qui vont à l'encontre des intérêts de notre économie et de nos travailleurs.

« Favoriser les fabricants d'acier canadiens, c'est investir dans une expertise locale reconnue, une qualité éprouvée et une chaîne d'approvisionnement responsable. C'est aussi permettre à l'État de maximiser ses investissements sous forme de retombées fiscales, qui financent ensuite les services publics auxquels nous tenons tous », ajoute Keanin Loomis, président et chef de la direction de l'ICCA. « Une économie forte repose sur des chaînes d'approvisionnement solides, locales et fiables. Il est temps de cesser de négliger nos fournisseurs. De plus, Les dépenses en infrastructures locales multiplient la croissance économique : chaque dollar investi localement en génère quatre en retombées pour la collectivité. Donner du pouvoir aux collectivités, c'est investir dans leur succès économique. Projets locaux et emplois locaux garantissent un véritable retour sur l'investissement.», mentionne-t-il aussi.

L'ICCA rappelle que cette mobilisation ne concerne pas que le Québec : des efforts similaires sont déployés dans l'ensemble du Canada pour faire valoir l'importance stratégique de l'industrie nationale de la construction en acier. En plus de livrer des projets de haute qualité, les fournisseurs locaux offrent de meilleures garanties, une plus grande transparence, et des délais plus prévisibles.

L'Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est la voix canadienne de l'industrie de la construction en acier. L'ICCA et sa division du Québec représentent une communauté diverse de fabricants de l'acier et de constructeurs, d'ingénieurs et d'architectes, de propriétaires et de promoteurs immobiliers, et d'enseignants et d'étudiants, offrant un large éventail de produits et services pour augmenter leur capacité et stimuler l'économie.

