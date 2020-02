La Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 annoncés par l'Association des Journalistes Automobile du Canada

Les gagnants ont été dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto.

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Mazda3 a été nommée Voiture canadienne de l'année 2020 et le Jaguar I-Pace Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020, tels que déterminé par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). Le Jaguar I-Pace, qui c'était déjà démarqué en devenant le premier véhicule électrique à remporter le titre en 2019, accompli un nouvel exploit en remportant le titre pour une deuxième année consécutive.

Ces deux véhicules ont reçu les plus importantes distinctions de l'industrie automobile au Canada lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto. Ces résultats ont été obtenus grâce à un processus d'évaluation qui s'est déroulé sur plusieurs mois d'un océan à l'autre, mené par près de 70 des journalistes automobiles les plus respectés au pays. Les bulletins de vote sont remplis de façon anonyme et évaluent des critères incluant la performance, les accessoires, les technologies, le design, l'économie d'essence et la valeur pour le prix.

Les gagnants ont été choisis parmi les 51 véhicules participant au programme, incluant les gagnants des catégories de l'an dernier et les véhicules mis à jour ou entièrement redessinés de cette année. Plus de 1 200 bulletins de vote ont été recueillis et comptabilisés.

« Ces prix sont les plus prestigieuses récompenses remises par l'AJAC et c'est grâce à l'évaluation concrète et à l'expertise approfondie de nos membres que nous déclarons la Masda3 Voiture canadienne de l'année 2020 et le Jaguar I-PACE, Véhicule canadien de l'année 2020, » dit Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Les journalistes de l'AJAC sont parmi les professionnels de l'automobile les plus critiques et les mieux informés au pays. Le fait que ces deux véhicules aient remporté les honneurs à la suite de notre processus d'évaluation rigoureux signifie qu'ils sont réellement les meilleurs véhicules offerts sur le marché canadien. »

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada [AJAC]

L'Association des journalistes automobile du Canada [AJAC] est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année [CCOTY], des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

Photos disponibles au ajac.ca.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Cindy Hawryluk, responsable de l'AJAC, [email protected], 905-978-7239; Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC, [email protected], 416-888-3762; Dan Heyman, vice-président de l'AJAC, [email protected], 604-729-4281

Liens connexes

http://www.ajac.ca