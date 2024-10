La Ville octroie le 20e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'avoir procédé à la remise du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024, qui célèbre ses 20 ans d'existence cette année et qui récompense la richesse et la diversité de la littérature jeunesse montréalaise.

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024

Le dessin trop mignon (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Roxane Brouillard (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Cathon (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La Ville de Montréal octroie, cette année, le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024, et la bourse de 5 000 $ qui y est assortie, à l'album Le dessin trop mignon de Roxane Brouillard, texte, et Cathon, illustrations, des Éditions Fonfon. L'histoire totalement absurde de Roxane Brouillard, brillamment illustrée par Cathon, a séduit le jury. Les couleurs vives et éclatantes, les personnages expressifs et le souci du détail se combinent harmonieusement pour créer une expérience de lecture hors du commun.

Des bourses de 500 $ (divisées de manière équitable dans le cas d'un duo) ont également été remises par Les Amis de la Bibliothèque de Montréal aux finalistes :

Le manoir Hillcrest, Sandra Dussault (texte) et Martin Côté (illustrations), Éditions La courte échelle ;

(texte) et Martin Côté (illustrations), Éditions La courte échelle ; Nutshimit: un bain de forêt , Mélissa Mollen Dupuis (texte) et Élise Gravel (illustrations), Éditions Scholastic ;

, Mélissa Mollen Dupuis (texte) et Élise Gravel (illustrations), Éditions Scholastic ; Je t'écris de mon lit , Maude Nepveu-Villeneuve (texte) et Agathe Bray-Bourret (illustrations), Éditions Les 400 coups ;

, (texte) et (illustrations), Éditions Les 400 coups ; Le tiroir des bas tout seuls, Orbie (texte et illustrations), Édition Les 400 coups.

« Le Prix du livre jeunesse a une place bien particulière dans nos cœurs. D'abord parce que c'est un legs de l'année de célébration qui avait marqué la proclamation de "Montréal, capitale mondiale du livre", par l'UNESCO, en 2005, mais surtout parce que cette distinction découle directement de l'engagement de nos bibliothèques publiques à encourager la lecture chez les jeunes. Le livre, c'est souvent le premier objet culturel avec lequel les enfants sont mis en contact. C'est aussi une ouverture incroyable sur le monde réel, le savoir et l'imaginaire! C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de poursuivre cette remise de prix pour une 20e année. Je félicite chaleureusement les récipiendaires, dont le travail s'est illustré », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

La Ville remercie les membres du jury du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2024, formé de cinq bibliothécaires jeunesse du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal.

