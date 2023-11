La Ville doit suspendre le Règlement pour une métropole mixte et trouver une solution qui s'appuie sur les nouveaux fonds débloqués par les gouvernements du Québec et du Canada

MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son avis intitulé Une approche erronée qui va exacerber la crise du logement, préparé en amont de l'assemblée publique organisée par la Ville de Montréal pour discuter de la mise à jour du Règlement pour une métropole mixte.

« Deux ans après son adoption, le bilan du Règlement pour une métropole mixte est clair : l'approche de la Ville est un échec. Les données montrent que le Règlement a eu un impact microscopique sur la construction de logement social - seulement 86 unités en deux ans ! -, tout en contribuant à l'affaissement des demandes de permis de construction pour des projets d'habitation sur le territoire de la Ville. Ces tendances sont spécifiques à Montréal, qui figure largement derrière les autres métropoles canadiennes pour le nombre de permis et de mises en chantier. Pourtant, on retrouve partout les mêmes défis liés à l'inflation, la hausse des coûts de financement pour les promoteurs et des taux hypothécaires pour les acheteurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est urgent de suspendre l'application du règlement pour trouver une solution bien calibrée qui s'appuie sur les nouveaux fonds débloqués par les gouvernements du Québec et du Canada. Il faut cesser d'imposer un coût additionnel pour les promoteurs et les acheteurs, alors qu'on veut plutôt accélérer la construction de logements et combattre l'inflation immobilière notamment pour les premiers acheteurs. Toute contribution additionnelle imposée constitue une hausse de taxe qui va directement alimenter l'inflation sur les logements construits et qui pourrait faire dérailler l'intention des gouvernements de stimuler la construction de projets d'habitation abordable sur le territoire de Montréal pour contrer la pénurie de logements », a conclu Michel Leblanc

Demandes de la Chambre:

En ce qui a trait au Règlement pour une métropole mixte, la Chambre demande à la Ville de suspendre l'application du Règlement, le temps de trouver une solution bien calibrée qui s'appuie sur les fonds rendus disponibles par les gouvernements du Canada et du Québec. Surtout, ne pas augmenter la taxe pour le logement social imposée aux promoteurs immobiliers.



La Ville devrait plutôt accompagner les promoteurs immobiliers afin de radicalement accélérer l'approbation des projets résidentiels.



Elle devrait en outre mettre en œuvre une stratégie d'habitation appuyée par des mesures d'urbanisme, d'accession à la propriété et d'allègement administratif, afin d'améliorer les conditions favorisant les nouvelles mises en chantier.



Enfin, elle doit accélérer le développement de zones prioritaires :



- Concentrer les ressources dans le développement de cinq zones prioritaires, soit les secteurs : Bridge-Bonaventure , Namur-Hippodrome , Lachine-Est et Louvain-Est , ainsi que l'Est de Montréal



- Étudier l'opportunité de mettre en place un fonds d'investissement tripartite pour financer des infrastructures facilitant la densification et l'augmentation du nombre de logements

Vous pouvez consulter l'avis sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Affaires publiques et Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]