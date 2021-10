La Ville dévoile les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Grand Prix du livre de Montréal reconnaît le talent des meilleur-e-s autrices et auteurs qui marquent l'édition québécoise. C'est l'occasion pour la Ville de Montréal de sensibiliser la population montréalaise à la littérature québécoise, en mettant en valeur une œuvre littéraire nouvellement parue dont la facture et l'originalité se révèlent exceptionnelles. Parmi quelque 400 oeuvres soumises cette année, 5 titres se retrouvent finalistes:

Désormais, ma demeure, de Nicholas Dawson, éditions Triptyque

Okinum, d'Émilie Monnet, éditions Les Herbes rouges

La patience du lichen, de Noémie Pomerleau-Cloutier, éditions La Peuplade

Permanent Revolution, de Gail Scott, éditions Book*hug Press

Rien du tout, d'Olivia Tapiero, éditions Mémoire d'encrier

Le Grand Prix du livre de Montréal est l'une des distinctions littéraires québécoises majeures qui contribuent activement à la diffusion d'un ouvrage. Il est décerné annuellement en novembre, quelques jours avant l'ouverture du Salon du livre de Montréal. Le jury 2021 est présidé par Michael Delisle et composé de Marie-Célie Agnant, Arianne Des Rochers, Ayavi Lake, Luke Langille et Pierrot Ross-Tremblay. Une bourse de 15 000 $ est offerte par la Ville de Montréal à l'autrice, à l'auteur ou aux coauteurs d'un ouvrage de langue française ou anglaise pour la facture exceptionnelle et l'apport original de cette publication. Quatre finalistes remportent une bourse de 1 000 $.

Offrir une lecture en consultant les éditions précédentes

Vous cherchez une idée de lecture à offrir? Consultez les œuvres finalistes et les œuvres gagnantes des éditions précédentes du Grand Prix du livre de Montréal en cliquant ici.

À propos du Grand Prix du livre de Montréal

Depuis 1965, le Grand Prix du livre de Montréal témoigne du leadership de la Ville dans la promotion de l'excellence culturelle et littéraire et contribue ainsi à faire rayonner son statut de métropole culturelle à l'échelle provinciale.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les bibliothèques mettent à la disposition des Montréalais et Montréalaises une collection de 4 millions de documents. Elles participent à la programmation culturelle des arrondissements et de Montréal tout au long de l'année. Chaque bibliothèque propose des activités locales et collabore avec des partenaires pour offrir une riche expérience. Découvrez-les ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]