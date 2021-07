La Ville dépose une offre globale et finale aux scientifiques

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a déposé plus tôt aujourd'hui une offre globale et finale au Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM).

Le 22 juin dernier, la Ville a déposé une offre globale aux scientifiques, une proposition suffisamment intéressante pour mettre fin à la grève débutée le 2 juin. L'offre globale et finale déposée aujourd'hui fait suite aux avancées réalisées depuis. La Ville de Montréal a ainsi revu complètement la structure salariale afin d'offrir une augmentation significative à tous les scientifiques. Cette augmentation s'ajoute à l'augmentation économique déjà offerte. De plus, la nouvelle offre prévoit une reconnaissance supplémentaire de la qualification des employé.es possédant une expertise de pointe dans leur domaine. Avec ces ajustements, la Ville vient répondre à l'ensemble des revendications, qui sont d'ordre monétaire, mises de l'avant par le syndicat lors des négociations des dernières semaines.

« La Ville met tout en œuvre pour reconnaître et valoriser ses employé.es à la hauteur de leurs compétence. La rémunération que nous offrons est juste, équitable et surtout, compétitive. Elle nous permet d'assurer la rétention de nos scientifiques, tout en permettant un recrutement de candidat.es de haute qualité afin de mener à terme nos ambitieux projets. D'ailleurs, le nombre d'ingénieurs travaillant à la Ville n'a cessé de croître, avec une augmentation de 30 % au cours des 5 dernières années », affirme Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle.

La convention collective liant la Ville et le SPSPEM est échue depuis le 31 décembre 2017. Rappelons qu'en plus des augmentations économiques prévues au cadre financier de la Ville, le Syndicat demande un ajustement additionnel de 11 % à titre de rattrapage, ainsi qu'une demande unique représentant 15 % de la masse salariale actuelle pour compenser les bénéfices perdus sur lesquels les parties s'étaient entendues lors du renouvellement de la convention collective en 2016.

« Nous espérons que cette offre globale et finale sera présentée aux membres, afin qu'ils soient à même de constater que cette proposition vient répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre des négociations et que la Ville propose des conditions très compétitives et avantageuses », conclut M. Dorais.

