La Ville de Repentigny positionne ses priorités dans le cadre des élections québécoises

REPENTIGNY, QC, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En marge des élections provinciales, le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour, interpelle les formations politiques en lice pour former le prochain gouvernement du Québec sur les priorités menées par son administration municipale. Sans surprise, les enjeux liés au développement économique, à la mobilité, à l'accès aux berges, sans oublier les défis environnementaux et la situation des aînés arrivent en tête.

« Alors que notre municipalité représente la sixième ville en importance du Grand Montréal et la deuxième dans Lanaudière, nous voulons sensibiliser les aspirant(e)s député(e)s des circonscriptions de Repentigny et de L'Assomption sur les grands thèmes que nous estimons incontournable. Comme gouvernement de proximité, nous sommes les mieux placés pour répondre aux enjeux, mais également aux aspirations de nos citoyens. D'où l'importance que nos doléances soient prises au sérieux par celles et ceux qui souhaitent nous gouverner », affirme sans équivoque le maire.

Pour que Repentigny continue de s'épanouir

À ce titre, la Ville de Repentigny annonce publiquement ses demandes électorales par le biais d'un feuillet accessible sur son site web.

En voici les faits saillants:

D'abord, l'administration réclame une fiscalité municipale plus juste et équitable afin que les villes, incluant Repentigny, soient moins tributaires de l'impôt foncier.

génération de la municipalité. M. Dufour souhaite obtenir un appui politique et financier pour y accueillir un campus universitaire qui servira de bougie d'allumage dans la revitalisation de ce site. En matière de transports, la Ville réitère l'importance que le prochain gouvernement maintienne absolument ses engagements pris lors du forum sur la mobilité afin de combattre efficacement la congestion routière qui étouffe depuis trop longtemps ses citoyennes et ses citoyens.

Sur la question de l'accès aux berges, l'administration souhaite obtenir un appui financier gouvernemental pour concrétiser son projet phare de destination nautique tant souhaité par les Repentignoises et les Repentignois.

Enfin, concernant le volet social et environnemental, M. Dufour sollicite un soutien financier pour la réalisation d'un centre multifonctionnel dédié aux aînés de Repentigny, de même qu'un budget d'investissement pour poursuivre l'électrification du parc de véhicules de la ville.

Pour plus de détails sur les demandes électorales de la Ville de Repentigny : https://repentigny.ca/sites/default/files/2022-09/ville-repentigny-elections-quebec-2022_demandes.pdf

