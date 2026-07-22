La ville de Québec désignée communauté la plus active du Canada

Québec remporte le grand prix de 100 000 $ pour appuyer les initiatives locales en activité physique et en sport

TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- La ville de Québec a été désignée communauté la plus active du Canada et a remporté le grand prix de 100 000 $ du défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION présenté par Novo Nordisk. La ville s'est démarquée en proposant plus de 600 programmes et événements en activité physique et en sport au cours du mois de juin. Cette initiative nationale, qui en est à sa septième année, encourage la population canadienne à bouger tout au long du mois de juin.

« Félicitations à Québec ainsi qu'à l'ensemble des lauréats provinciaux et territoriaux », a déclaré Brian Torrance, président et chef de la direction de ParticipACTION. « Il a été remarquable de voir 2 200 organismes et groupes participants offrir plus de 13 000 activités accessibles et inclusives dans le cadre du défi Ensemble, on bouge. Accroître la participation aux activités physiques et sportives dans les communautés de partout au Canada est essentiel pour bâtir un pays plus sain et plus fort. Nous remercions tous ceux qui ont mobilisé leur milieu et pris part à l'initiative. »

Au fil des ans, Québec s'est démarquée dans le cadre du défi Ensemble, on bouge. La ville a d'ailleurs remporté le titre de communauté la plus active du Québec en 2024 et en 2025. Cette année, elle a décroché le titre pour l'ensemble du Canada grâce à la mobilisation de 118 organismes et groupes locaux, qui ont encouragé la population à bouger en proposant de nombreuses activités gratuites ou à faible coût.

« On s'y est engagé et, ensemble, on y est arrivé : Québec devient la ville la plus active au pays », a déclaré le maire de Québec, Bruno Marchand. « Ce titre, il revient à toute notre population. C'est une fierté partagée qui témoigne de notre engagement à offrir la santé, grâce à des infrastructures de loisirs de qualité dans tous les quartiers et des rassemblements sportifs pour tous les goûts, à longueur d'année. Avoir les opportunités de mener un mode de vie actif est au cœur de la qualité de vie exceptionnelle que les gens de Québec chérissent. Merci à tous les citoyens qui ont participé au Défi. À Québec, on aime ça quand ça bouge! »

Depuis le lancement du défi Ensemble, on bouge en 2019, ParticipACTION a versé 1,7 million de dollars aux communautés gagnantes pour appuyer des initiatives locales en activité physique et en sport. L'organisme a également accordé 7,8 millions de dollars en subventions à des organismes partout au pays pour leur permettre d'offrir, pendant le défi Ensemble, on bouge, des activités accessibles favorisant la pratique d'une activité physique ou d'un sport.

« Félicitations à la ville de Québec pour avoir remporté le Défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION. L'engagement de votre communauté à rendre l'activité physique accessible à tous les résidents contribue à bâtir un Canada plus fort et en meilleure santé, où les personnes de tous âges ont la possibilité de mener une vie active et saine. » -- L'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé

ParticipACTION a également accordé de 5 000 $ à 10 000 $ à une communauté de chaque province et territoire afin de souligner ses efforts exceptionnels pour inciter sa population à pratiquer une activité physique ou un sport :

Airdrie, Alberta

Cranbrook, Colombie-Britannique

Pinawa, Manitoba

Miramichi, Nouveau-Brunswick

Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador

Hay River, Territoires du Nord-Ouest

West Hants, Nouvelle-Écosse

Kinngait, Nunavut

Mississauga, Ontario

Miltonvale Park, Île-du-Prince-Édouard

Ituna, Saskatchewan

Whitehorse, Yukon

Le défi Ensemble, on bouge s'est déroulé du 1er au 30 juin et était ouvert à toutes les communautés, à tous les organismes et à tous les groupes participants de partout au Canada. Plus de 385 communautés y ont participé dans l'espoir de décrocher le titre de communauté la plus active du Canada.

« Au nom de Novo Nordisk Canada, je félicite la ville de Québec d'avoir été désignée comme la communauté la plus active du Canada. Nous sommes fiers de soutenir le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, qui encourage la population canadienne à demeurer active et contribue à la santé à long terme des personnes partout au pays. » -- Iain Graham, directeur général, Novo Nordisk Canada

Partout au Canada, des organismes et des groupes participants ont offert une grande variété d'activités pendant le défi Ensemble, on bouge : danses traditionnelles autochtones, randonnées au lever du soleil, tournois de soccer et de basketball en fauteuil roulant, programmes de jardinage, sorties communautaires à vélo et cours d'éducation physique à l'école. Ces activités accessibles ont permis à des communautés diversifiées de bouger davantage.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme de bienfaisance national qui aspire à faire de l'activité physique une partie intégrante du quotidien de toute la population canadienne. À titre d'organisme chef de file au Canada dans le domaine de l'activité physique, ParticipACTION collabore avec ses partenaires, notamment des organismes des secteurs du sport, de l'activité physique et du loisir, ainsi qu'avec des gouvernements et des entreprises commanditaires, pour aider la population à bouger davantage dans ses milieux de vie, d'apprentissage, de travail et de loisir. ParticipACTION bénéficie du généreux soutien du gouvernement du Canada. Pour découvrir comment ParticipACTION incite la population canadienne à bouger depuis plus de 50 ans, consultez ParticipACTION.com

À propos du défi Ensemble, on bouge

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION présenté par Novo Nordisk est une initiative nationale en activité physique et en sport qui encourage la population canadienne à bouger tout au long du mois de juin. Ouvert à toutes les communautés, le défi se conclut par la désignation de la communauté la plus active du Canada, qui reçoit un grand prix de 100 000 $ pour appuyer des initiatives locales en activité physique et en sport.

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION présenté par Novo Nordisk est fièrement financé par le gouvernement du Canada et Novo Nordisk.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Felicia Simon, directeur de compte associé, Proof Strategies, [email protected], 705-746-1711

SOURCE ParticipACTION