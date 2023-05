La Ville de Montréal souligne le comportement exemplaire de pompiers et citoyens ayant posé des actes de bravoure et de civisme

MONTRÉAL, le 27 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal ont reconnu 42 pompiers et 6 citoyennes et citoyens pour leur travail exemplaire et leur contribution exceptionnelle au cours d'une Cérémonie de reconnaissance des actes de civisme et de mérite du Service de sécurité incendie de Montréal.

Cette cérémonie vise à souligner les comportements exceptionnels de ces pompiers et ces citoyens qui ont posé des actes de bravoure et de civisme dans le but de venir en aide à leurs concitoyennes et concitoyens. Cette importante reconnaissance permet également de mettre de l'avant le caractère exemplaire de la solidarité et la bienveillance dont font preuve les Montréalaises et les Montréalais.

« Les personnes que nous honorons aujourd'hui se sont dépassées dans des circonstances où le danger était présent. J'applaudis les citoyennes et les citoyens ainsi que les pompiers qui ont fait preuve de sang-froid et d'héroïsme afin de se porter au secours d'individus en difficulté. Montréal est reconnue comme une des villes les plus sécuritaires du monde et ces Montréalaises et Montréalais que nous honorons aujourd'hui contribuent activement au sentiment de sécurité qui règne dans notre métropole. Au nom de ceux et de celles dont vous avez changé la vie, je vous remercie », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Il est primordial pour la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal de souligner le courage et le dévouement de ces citoyennes et citoyens et de ces pompiers qui n'ont pas hésité à mettre leur propre sécurité en péril dans le but de sauver la vie d'autrui. Leur détermination et leur bienveillance exemplaires sont autant inspirants qu'ils confirment l'altruisme renommé des Montréalaises et Montréalais. Le sens de l'entraide et du devoir de celles et ceux que l'on célèbre aujourd'hui ont permis de sauver des vies et pour cela, nous devons leur en être infiniment reconnaissants », a souligné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je remercie l'apport inestimable de tous les membres du Service de sécurité incendie, qu'ils soient soulignés ici ou non, pour l'excellence de leur travail et leur dévouement ainsi que pour leur constance et leurs services irréprochables. Les Montréalaises et les Montréalais savent qu'ils peuvent compter sur vous, pour assurer leur sécurité et celle de leurs familles. J'aimerais également souligner mon admiration envers les citoyennes et les citoyens qui se sont surpassés pour aider leur prochain. Vous êtes pour moi et pour nous toutes et tous, une réelle source d'inspiration », a affirmé Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

