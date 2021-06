La Ville de Montréal souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lance un message mobilisateur pour sensibiliser la population à cet enjeu de société.

« Nous avons le pouvoir, ensemble, de mettre fin aux abus et à la maltraitance et de faire de notre société un endroit où les personnes aînées peuvent non seulement s'épanouir pleinement et vivre en sécurité, mais où elles sont valorisées, et leur apport reconnu et sollicité. C'est une priorité pour nous de rester à l'écoute de nos concitoyens et concitoyennes aîné.es et d'agir pour répondre à leurs besoins », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

À l'occasion de cette journée, le conseil municipal a dédié sa minute de silence aux personnes aînées, et le Stade olympique sera illuminé en mauve.

La Ville de Montréal est engagée depuis 2010 dans une démarche Municipalité amie des aîné·es (MADA), à travers laquelle elle déploie plusieurs mesures visant notamment à combattre l'exclusion, contrer la maltraitance et permettre aux personnes aînées de vivre en sécurité et dans la dignité. Cette année, les travaux de mise à jour du plan MADA de la Ville démarrent, grâce à l'appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Dans le cadre de la démarche MADA, la Ville participe notamment au plan régional de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, coordonné par la Direction régionale de santé publique (DRSP). À titre d'exemple, la Ville a soutenu le projet pilote « Citoyennes et citoyens aînés, une communauté d'influenceur·es », pour favoriser la collaboration entre la Ville de Montréal et les personnes aînées. Un appui financier a également été accordé pour la réalisation d'une enquête populationnelle sur les conditions sociales et la participation des personnes âgées de 55 ans et plus, découlant de la participation de la Ville au Plan d'Impact Collectif « Réseau résilience personnes aînées ». Enfin, pour une deuxième année, la Ville a participé à l'opération du SPVM et de la DRSP « Visitez une personne aînée isolée », qui se termine le 15 juin.

Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et des loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, insiste pour sa part sur la nécessité de mettre les personnes aînées au cœur du plan de relance de la Ville. Ce groupe a été particulièrement affecté par la pandémie, qui a exacerbé leur isolement social, en raison des restrictions imposées.

« On le sait, en plus d'être surreprésentées dans les décès, énormément de personnes aînées ont souffert de l'isolement. Les mesures sanitaires, bien qu'elles visaient à les protéger, ont eu, chez certaines personnes aînées, des effets sur leur santé physique et mentale, en plus de mettre en lumière des enjeux d'insécurité alimentaire et de négligence. La Ville entend poursuivre ses efforts pour rejoindre les personnes aînées, souvent sous-représentées ou plus difficilement accessibles lorsque la population est consultée », a mentionné Mme Goulet.

« Les personnes aînées ont tant à nous apprendre. Soulignons leur contribution au développement de notre ville et au bien-être de nos communautés. Rendons hommage à leur courage, à leur résilience, à leur sagesse. Surtout, nous devons les inclure, les faire participer et profiter de leur savoir et de leur expérience pour bâtir l'avenir », a conclu la mairesse Valérie Plante.

