La Ville de Montréal souligne la Journée Martin Luther King Jr.

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal souligne pour une 17e année consécutive la Journée Martin Luther King Jr. à l'hôtel de ville. Il s'agit d'une occasion de célébrer l'engagement citoyen ainsi que la diversité et l'inclusion en invitant des universitaires à discuter, lors d'un panel, des actions entreprises pour promouvoir la non-violence sur les campus montréalais.

« Nous agissons avec la population, avec les partenaires et les organismes communautaires pour faire de Montréal une Ville ancrée dans les valeurs de dignité humaine, de justice, de paix et d'égalité. C'est pourquoi cette journée, devenue une tradition à l'hôtel de ville, est tellement importante. C'est l'occasion de réfléchir aux moyens pour promouvoir au quotidien la non-violence et célébrer la diversité dans nos milieux de vie, de travail et d'études », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Martin Luther King Jr. nous a montré le chemin en choisissant de prôner la non-violence pour dénoncer les injustices sociales aux États-Unis et améliorer les conditions de vie des Noirs. Il a lutté tout au long de sa vie pour la création d'une société plus juste, plus inclusive et plus équitable. Le legs de Martin Luther King Jr. nous inspire à poursuivre la lutte pour les droits et la justice », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Organisé en collaboration avec l'organisme Youth in Motion et le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, l'événement a eu lieu aujourd'hui en présence de nombreux partenaires montréalais qui défendent les droits civiques et font la promotion de la diversité et l'inclusion

Décrétée par la Ville de Montréal en 2004, la Journée Martin Luther King Jr. rend hommage au grand défenseur des droits civiques des Noirs que fut Martin Luther King Jr. Rappelons que la Ville de Montréal est fermement engagée en faveur des droits civiques, de l'engagement citoyen et de l'inclusion, inscrits dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités et dans la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion. La Ville prend également part à la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, à la Semaine d'actions contre le racisme, ainsi qu'au Mois de l'histoire des Noirs.

