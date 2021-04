La Ville de Montréal se réjouit du retrait de la demande d'injonction par l'Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Lachine accueillent favorablement l'abandon de la poursuite de l'Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine (APPPL).

« J'ai toujours eu confiance en l'intégrité et la compétence des fonctionnaires de la Ville de Montréal qui ont travaillé à monter le dossier de la création du parc riverain grâce auquel nous avons pris nos décisions, et dont la solidité de l'argumentaire a été validée par les procureurs généraux du Québec et du Canada. Je suis heureuse que l'honneur de tous ceux et de toutes celles qui ont travaillé sur ce dossier ait été rétabli. Nous avons hâte de travailler, maintenant, sur les usages transitoires et la planification de ce site exceptionnel qui nous appartient à tous », a mentionné la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic

« Plus que jamais, les Montréalaises et les Montréalais retrouvent et apprécient leurs espaces verts. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant nous concentrer sur une vision d'avenir pour ce parc riverain, et d'y offrir dès cet été une programmation transitoire qui inclura une variété d'activités pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens », a déclaré le responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Dans les prochaines semaines, la Ville de Montréal débutera les consultations publiques qui porteront sur la vision finale du parc qui sera réalisé au cours des quatre prochaines années. Une programmation transitoire sera aussi annoncée pour le site.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Youssef Amane, Directeur des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221; Matthieu Lampron, Arrondissement de Lachine, Cabinet de la mairesse Maja Vodanovic, 514-892-5200