La Ville de Montréal rend publiques ses demandes dans le cadre de l'élection fédérale 2019

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite du récent déclenchement de la campagne électorale fédérale, la mairesse Valérie Plante réitère les priorités de l'administration municipale et fait connaître ses attentes envers les différents partis. Les propositions de la Ville visent à répondre aux divers enjeux auxquels fait face la métropole en matière de transition écologique, de mobilité, de développement économique, d'habitation et de culture. Elles ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Montréal.

« Montréal est la deuxième agglomération urbaine en importance au Canada. Nous sommes, comme les autres municipalités canadiennes, aux premières loges pour dynamiser et protéger nos milieux de vie, notamment dans la lutte contre les changements climatiques, la promotion du transport collectif et actif, ainsi que l'accès à une offre de logement diversifiée et abordable. À l'aube du prochain scrutin fédéral, les partis politiques doivent s'engager de manière ferme à appuyer la Ville de Montréal, tout comme les municipalités canadiennes, et en faire plus pour reconnaître leur apport crucial à la qualité de vie des citoyennes et citoyens », a déclaré Valérie Plante.

Parmi les priorités que l'administration municipale souhaite faire valoir aux partis fédéraux, notons :

Un soutien aux investissements de la Ville de Montréal en matière d'infrastructures vertes et d'adaptation aux changements climatiques;

Un soutien accru aux investissements en transport collectif et actif;

Une augmentation significative du financement pour l'électrification des transports;

La mise en place des mesures nécessaires pour rendre obligatoires les barres latérales, miroirs convexes et caméras latérales et arrières sur les poids lourds;

Le maintien des investissements pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie montréalaise 12 000 logements sociaux et abordables;

Un soutien aux secteurs qui font rayonner Montréal à l'échelle internationale;

Un appui à l'initiative Montréal, métropole culturelle.

« Les investissements fédéraux des quatre dernières années, dont ceux pour le maintien et le développement des infrastructures publiques essentielles, ont témoigné d'une reconnaissance du rôle crucial joué par les villes dans la vitalité du pays. Il faut maintenant aller plus loin. Nous invitons les partis fédéraux à s'approprier les propositions de la Ville de Montréal et à s'engager à les mettre en œuvre au cours de la prochaine législature », a conclu la mairesse Plante.

Pour consulter l'ensemble des propositions de la Ville de Montréal :

