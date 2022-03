La Ville de Montréal rend hommage aux infirmières à travers l'art public

« Cette œuvre rendra hommage à la profession infirmière et à son importance dans notre société, comme nous le rappelle l'hôpital fondé par Jeanne Mance, situé en face de la future œuvre. Je suis profondément touchée par ce projet citoyen et il me fait très plaisir de mettre en place les conditions de succès pour qu'il se réalise », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les 3 finalistes

Titulaire d'un baccalauréat de l'UQAM et d'une maîtrise de l'Université Concordia, Julie Favreau a présenté son travail vidéographique, sculptural et photographique à l'échelle nationale et internationale. Une part importante de ses recherches porte sur le potentiel expressif des gestes et des mouvements, à la croisée de l'histoire, de la psychologie et de l'anthropologie.

La Société des archives affectives (Fiona Annis & Véronique La Perrière M) se dédie à la collaboration, la production d'archives affectives et la conservation de savoirs périphériques. Le collectif cherche à favoriser des rencontres entre différentes disciplines, cultures et époques ainsi qu'à créer des ponts avec les générations passées et futures.

Yann Pocreau s'intéresse à la lumière et à ses effets sur la trame narrative des images ou des espaces qu'il investit. Il a participé à plusieurs expositions sur la scène nationale et internationale et ses œuvres figurent parmi des collections muséales, corporatives et privées. Il inaugurait en 2021 l'œuvre Leurs effigies au Grand Quai du Port de Montréal.

Ce projet découle d'une initiative de quatre diplômées de l'école des infirmières de l'Hôpital St. Mary's, Catherine McIninch Murphy, Maureen Fitzgerald, Brenda Noonan Brown et Judith Tisseur Norton, qui, dès 2017, ont mobilisé divers acteurs de la communauté montréalaise afin d'offrir un legs aux Montréalais.es à l'occasion du 100e anniversaire de la reconnaissance légale de la profession infirmière en 2020.

« La profession infirmière fait partie de l'ADN de Montréal depuis sa fondation. Avec cette œuvre, nous soulignons son importance dans notre histoire et nous reconnaissons le rôle vital qu'elle joue dans le système de santé! Nous, les quatre diplômées de la promotion de 1968 de l'école St. Mary's, sommes ravies de voir le projet se concrétiser », a souligné Catherine McIninch Murphy, l'une des instigatrices du projet.

Le projet lauréat sera rendu public à l'automne 2022 et l'œuvre sera installée à l'automne 2023. Découvrez la collection d'art public de la Ville de Montréal en cliquant ici.

Une image de la placette Jeanne-Mance est disponible en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

