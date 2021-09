La Ville de Montréal rend hommage à Oscar Peterson en créant une place à son nom dans le cadre du projet de réaménagement de l'avenue McGill College

« Oscar Peterson était un jazzman remarquable qui a fait honneur à sa ville natale, Montréal, et nous sommes fiers de lui offrir l'hommage qu'il mérite avec cette place qui portera son nom et qui sera digne de son talent. Rappelons que M. Peterson a reçu de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, dont sept Grammy Awards. Ce choix est aussi un pas dans la bonne direction en matière d'inclusion, sachant que les diversités culturelles sont sous-représentées dans l'espace public et que M. Peterson a été confronté au racisme au cours de sa vie », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes heureux et particulièrement touchés que la Ville de Montréal ait décidé de créer la place Oscar-Peterson. L'emplacement est parfaitement choisi et le concept d'aménagement qui nous a été présenté saura, nous en sommes certains, honorer sa mémoire », a ajouté madame Kelly Peterson.

Les futures œuvres d'art de la place Oscar-Peterson feront l'objet de concours dont les lignes directrices sont en cours d'élaboration par le Bureau d'art public de la Ville de Montréal. Un premier concours sera lancé cet automne pour l'œuvre immersive alors que l'œuvre commémorative et figurative fera l'objet d'un autre concours, en 2022.

L'avenue McGill College : une avenue de prestige pour un artiste prestigieux

Rappelons qu'en octobre 2020, l'équipe formée de civiliti + Mandaworks et SNC Lavalin a remporté le concours international de design urbain pluridisciplinaire pour le réaménagement de la nouvelle place de l'avenue McGill College et a été mandatée pour réaliser la conception détaillée du tronçon situé entre la rue Cathcart et le boulevard De Maisonneuve.

L'avenue deviendra une grande place publique piétonne sur la totalité de son emprise, du mont Royal jusqu'à la place Ville-Marie. Le nouvel aménagement sera de grande qualité, digne de cette prestigieuse avenue montréalaise, et permettra de transformer complètement l'expérience des piétons, été comme hiver. Le verdissement et la nature sont au cœur du principe d'aménagement.

Un sommaire décisionnel officialisant le geste toponymique sera soumis au prochain conseil municipal, prévu le 27 septembre.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]