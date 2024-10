La Ville de Montréal reçoit le rapport final du comité sur la langue française et réaffirme son engagement à valoriser et à faire rayonner notre langue commune

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a reçu le rapport final du comité sur la langue française et s'en inspirera afin de poursuivre le travail de valorisation et de rayonnement de notre langue commune, déjà bien entamé. La Ville souhaite remercier les membres du comité, mesdames Louise Harel, Louise Beaudoin, Stella Guy, Aida Kamar, Lin Zi Shang et Elkahna Talbi, ainsi que messieurs Denis Hamel, Stanley Péan et Arthur Sandborn, pour leur importante contribution, leur esprit de coopération et leur dévouement en faveur de la langue française au cœur de la métropole.

Présidé par Mme Louise Harel et composé de bénévoles francophones ou francophiles issus de milieux divers, le comité livre son deuxième et dernier rapport de recommandations, clôturant ainsi son mandat. Rappelons que la création du comité s'inscrit dans la mise œuvre du tout premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.

En recevant ces recommandations, la Ville, qui promeut une francophonie ouverte, plurielle et inclusive, réitère son engagement à valoriser et à faire rayonner la langue française auprès de la collectivité montréalaise, toutes générations et origines confondues, et continuera de promouvoir la culture francophone dans toute sa pluralité, notamment au sein de son réseau de bibliothèques et de Maisons de la culture.

Au cours des dernières années, la Ville a mis en place des actions significatives afin de faire rayonner la langue française. Ainsi, un poste de commissaire à la langue française a été institué, un premier plan d'action a été adopté, tous les arrondissements ont obtenu leur certificat de conformité, une première en près de deux décennies, et des prix de reconnaissance annuels en valorisation de la langue française ont été créés.

En tant que Métropole francophone des Amériques, Montréal a fait de la valorisation et du rayonnement de la langue française une priorité. La Ville poursuivra le travail entamé avec son tout premier plan d'action en matière de valorisation de la langue française et continuera d'encourager l'usage de notre langue commune dans toutes les sphères de la vie montréalaise et à tous les jours.

Citations

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons le rapport final du comité sur la langue française. Montréal, en tant que métropole francophone des Amériques, continuera de faire rayonner notre langue commune. La valorisation de la langue française est une priorité pour notre administration et nous avons déjà accompli beaucoup depuis l'adoption du tout premier plan d'action montréalais en la matière. Nous savons toutefois que cela vient avec des défis dans une métropole internationale comme Montréal, qui a la chance de compter sur des sièges sociaux internationaux et une importante population étudiante étrangère, notamment. Nous allons donc continuer de bâtir des ponts avec l'ensemble des piliers de nos communautés afin que le français nous unisse et continue d'être la langue d'usage à Montréal. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

« C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance des recommandations du comité sur la langue française. Ce rapport propose des solutions concrètes pour intégrer le français de manière transversale dans toutes les sphères de la Ville, un travail que nous avons déjà amorcé et que nous allons poursuivre avec rigueur. » - Caroline Bourgeois, responsable de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Ce rapport arrive à point nommé : il nourrira le prochain plan d'action de la Ville, dont l'élaboration s'amorcera prochainement. Je suis convaincue que ces recommandations renforceront notre identité distincte et notre statut de joueur incontournable au sein de l'espace francophone. » - Noémie Dansereau-Lavoie, commissaire à la langue française de la Ville de Montréal

« Le comité a reçu de la Ville toute la marge de manœuvre qu'il souhaitait pour réaliser son mandat. Nous voulions aller au-delà de l'article 1 de la Charte de la Ville qui stipule que « Montréal est une ville de langue française » nous sommes convaincu.es que la réalité sociologique et démographique montréalaise exige un engagement institutionnel et politique permanent en faveur de la francophonie et de la langue française. » - Louise Harel, présidente du comité sur la langue française de la Ville de Montréal

Pour consulter le rapport final de recommandations Pour renforcer Montréal, métropole francophone des Amériques, cliquez ici.

