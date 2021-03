La Ville de Montréal prolonge le bail de la Pizzeria 900 au Théâtre Outremont

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, ainsi que le maire de l'arrondissement Outremont, Philipe Tomlinson, sont très heureux d'annoncer une entente conclue entre le Théâtre Outremont, la Ville de Montréal et la Pizzéria 900, permettant de renouveler le bail du restaurant pour les cinq prochaines années. Le renouvellement du bail de la Pizzeria 900, qui arrivait à échéance le 31 mars 2021, a été revu en raison d'enjeux de cohabitation avec les autres occupants du théâtre. Cette entente est donc une réussite qui témoigne de la volonté de toutes les parties prenantes à soutenir les entreprises locales, assurer la cohabitation harmonieuse avec les activités du Théâtre Outremont et préserver la mixité commerciale de l'avenue Bernard.

« Nous avions à cœur de trouver rapidement des solutions avec le Théâtre et la pizzéria, nous permettant de préserver cette adresse devenue incontournable sur la rue Bernard, tout en assurant une meilleure cohabitation avec le théâtre. Grâce à la collaboration de tous les partenaires, des solutions ont été apportées aux enjeux relatifs au bruit, à la propreté et aux odeurs. Il s'agit d'une entente qui nous rend particulièrement fiers, alors que nous sommes plus mobilisés que jamais pour préserver la vitalité et la mixité commerciale de nos artères », affirme Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification immobilière à la Ville de Montréal.

« Le renouvellement du bail de la Pizzeria est une excellente nouvelle pour les résidentes et les résidents d'Outremont, qui pourront continuer de profiter de cette adresse complémentaire aux activités du Théâtre Outremont. Ce restaurant façonne le visage de l'avenue Bernard depuis 2011, et je suis très satisfait qu'un terrain d'entente bénéfique pour tous ait été identifié, grâce au dialogue constant et collaboratif entre toutes les parties prenantes. La cohabitation entre le Théâtre et la Pizzéria 900 sera améliorée, nous permettant de conserver un commerce important de l'avenue Bernard », ajoute Philipe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont.

Le comité exécutif a adopté une résolution par laquelle il recommande au conseil municipal de prolonger et de modifier le bail, notamment afin d'y inclure l'installation d'un extracteur d'air avec filtre et l'entretien ménager de certains espaces. Le bail, qui arrive à échéance le 31 mars 2021, serait alors renouvelé jusqu'en 2026.

