La Ville de Montréal présente son plan pour le secteur Bridge-Bonaventure: jusqu'à 13 500 logements, 600 000 m2 dédiés aux activités économiques et institutionnelles, et 43 hectares d'espaces verts

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a présenté aujourd'hui le Plan directeur et de mise en valeur (PDMV) pour le secteur Bridge-Bonaventure, qui prévoit le développement exemplaire de ce quartier. Le plan mise sur une part majeure de logement hors marché, un accès aux berges, une place de choix pour les activités économiques et institutionnelles, du verdissement, des installations et espaces collectifs ainsi que de la qualité architecturale.

Pour répondre durablement à la crise du logement, ce secteur pourra accueillir jusqu'à 13 500 nouvelles unités, dépassant significativement les cibles prévues au Règlement pour une métropole mixte. La Ville salue l'effort de la Société immobilière du Canada, qui permettra de mettre à l'abri de la spéculation 50 % des unités situées sur ses terrains dans le bassin Wellington et le triangle de la Pointe Saint-Charles. Sur ces terrains déjà desservis par les infrastructures, la construction pourra débuter dès l'an prochain.

Ce plan comprend une hausse de plus de 6 000 unités par rapport au plan présenté précédemment. Le secteur Bridge-Bonaventure est le 6e et dernier quartier planifié par l'administration Plante. Il vient s'ajouter à Louvain-Est, Lachine-Est, Namur-Hippodrome, le secteur du prolongement de la ligne bleue et le secteur des Faubourgs qui inclut notamment la Molson. À terme, ces nouveaux quartiers accueilleront plus de 70 000 ménages, dans un milieu de vie complet misant sur l'accès à la nature et à des unités placées à l'abri de la spéculation.

Au total, cinq grandes orientations ont été élaborées :

Une vocation économique renforcée par des milieux de vie et d'emplois respectant l'esprit du lieu;

La protection et la mise en valeur des composantes patrimoniales et paysagères;

L'élaboration de parcours d'entrée de ville attrayants aux paysages uniques, enrichissant l'expérience de toutes les usagères et tous les usagers;

Le renforcement des connexions et des déplacements en transport actif et collectif au cœur de la mobilité;

La mise en réseau des espaces publics et des lieux emblématiques, soutenue par une trame verte et bleue.

Concrètement, sur un territoire de 2,3 km2, le PDMV prévoit 43 hectares d'espaces publics verts, dont une promenade riveraine, ainsi qu'une grande accessibilité au fleuve Saint-Laurent et au canal de Lachine, dont une zone de baignade au bassin Wellington.

L'économie locale n'est pas en reste puisque le plan met en place les conditions gagnantes pour que le Parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles continue de fleurir. Il comprend également la création du Quartier des artisans, alliant économie et patrimoine, et le maintien de zones d'activités économiques et d'emplois locaux. Au total, 600 000 m2 seront dédiés aux activités économiques et institutionnelles pour stimuler les emplois, les entreprises, les services et les commerces locaux.

L'aménagement du secteur Bridge-Bonaventure favorisera le transport actif, comme la marche et le vélo, et le transport collectif. En effet, le plan prévoit 12 km de voies cyclables, de nouveaux liens pour les modes actifs, ainsi que l'ajout d'une station du Réseau express métropolitain.

Afin de faire face aux impacts des changements climatiques, le plan prévoit par ailleurs un verdissement accru sur rue, contribuant ainsi à réduire les îlots de chaleur et favoriser la gestion écologique des eaux de ruissellement.

Le PDMV pour le secteur Bridge-Bonaventure a été développé en cohérence avec le projet de Plan d'urbanisme et de mobilité présenté l'an dernier, et fait suite à deux consultations publiques menées par l'OCPM.

Citations

« Nous sommes extrêmement fières et fiers de ce plan directeur, un jalon essentiel que je souhaitais réaliser avant la fin du mandat. Le plan directeur de Bridge-Bonaventure est une carte de visite de ce que notre administration fait et défend depuis huit ans : aménager des quartiers complets qui sont connectés au transport collectif, abordables, verts et prospères. Grâce à une étroite collaboration avec les promoteurs immobiliers, nous léguerons un quartier exemplaire qui comprend un pôle d'emploi, des logements abordables et des espaces verts reliés au fleuve, à deux pas du centre-ville », a mentionné Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Il était essentiel pour nous de proposer un projet adapté au contexte actuel et aux besoins futurs. C'est un projet connecté à la réalité qui répond à la crise du logement, à la baisse des demandes pour des bureaux, à la hausse des demandes pour les industries, et bien sûr, à la nécessité d'offrir un pôle d'emplois relié au centre-ville et à la prochaine station du REM. Ce nouveau quartier est ancré dans la vision d'une grande ville à échelle humaine, que notre administration a toujours défendue à travers la planification des quartiers », a ajouté Robert Beaudry, élu responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif.

« D'emblée, les modalités du RMM sont appliquées dans l'ensemble du secteur, mais grâce à la collaboration de la SIC, à la mobilisation de la population et à l'écoute du milieu immobilier, nous allons beaucoup plus loin. Nous atteignons des proportions de 40-50 % de logements hors marché, notamment dans les secteurs du Triangle de la Pointe Saint-Charles et dans le Bassin Wellington, et nous irons encore plus loin dans d'autres secteurs. On construit plus, et on ne fait pas de compromis sur l'abordabilité », a commenté Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et responsable de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous saluons la présentation du Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure par la Ville de Montréal. Ce plan représente une occasion unique de transformer ce secteur en un lieu dynamique et inclusif. Nous sommes impatients de collaborer avec tous les groupes concernés pour développer nos terrains situés dans ce secteur, notamment à la Pointe-du-Moulin (incluant le Silo no 5) et au Bassin Wellington, afin de permettre la construction de logements, de commerces, d'espaces verts publics et d'assurer un accès au canal de Lachine, avec un bassin destiné à la baignade. Ce plan contribuera assurément à la prospérité de Montréal », a ajouté Stéphan Déry, président-directeur général de la Société immobilière du Canada.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]