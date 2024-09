La Ville de Montréal présente le nouveau commissaire aux relations avec les peuples autochtones

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est ravie d'annoncer la nomination de Randy Legault-Rankin au poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Membre de la Première Nation Abitibiwinni, Randy Legault-Rankin offrira son expertise et son engagement pour renforcer les liens entre la Ville et les communautés autochtones.

Son mandat se concentrera sur la poursuite du déploiement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal 2020-2025, ainsi que sur le respect des engagements pris.

À l'instar de ses prédécesseures, M. Legault-Rankin travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de la Ville, du milieu urbain et des gouvernements autochtones, pour développer des projets, adopter des politiques et offrir des services adaptés aux besoins des communautés autochtones de Montréal. Il assumera ses fonctions au sein du Bureau des relations gouvernementales et municipales, en cohérence avec la relation de gouvernement à gouvernement établie entre la Ville, les communautés autochtones et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). M. Legault-Rankin est entré en fonction le 3 septembre 2024.

« Nous sommes honorés d'accueillir M. Legault-Rankin à la Ville de Montréal. Sa profonde compréhension des réalités autochtones et son expérience seront des atouts précieux pour continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation. J'en profite pour saluer Mme Lauréanne Fontaine pour son dévouement et sa contribution et lui souhaiter du succès dans son nouveau défi professionnel », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Connecté aux réalités autochtones, ancré dans la communauté

Professionnel reconnu, M. Legault-Rankin a consacré plusieurs années à œuvrer avec diverses communautés autochtones, développant des relations de collaboration et d'échange avec des représentantes et des représentants des peuples autochtones, des gouvernements et des organismes. Son expérience et son dévouement seront des atouts pour renforcer les initiatives de la Ville en matière de réconciliation.

Il a récemment occupé le poste de conseiller principal aux communications (chef d'équipe) - Relations médias chez Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Il a également conseillé la haute gestion du ministère dans l'élaboration des stratégies de communication pour favoriser l'inclusion des communautés et des partenaires autochtones.

Auparavant, il a travaillé chez Saputo et Vidéotron en tant que conseiller principal aux communications, et a été responsable des communications pour Wapikoni Mobile, un OSBL qui soutient l'autonomisation (empowerment) autochtone par la création artistique.

En plus de son parcours professionnel, M. Legault-Rankin s'est impliqué activement dans diverses initiatives citoyennes. Il a été consultant autochtone pour le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, membre du Comité de sélection pour les festivals et événements culturels de la Ville de Montréal, et président du Conseil d'administration de Mikana, un OSBL qui œuvre au changement social en sensibilisant différents publics allochtones sur les réalités et perspectives des peuples autochtones.

« C'est avec une grande humilité et un profond sens du devoir que j'accepte ce rôle de commissaire aux relations avec les peuples autochtones. Mon objectif est de bâtir des ponts solides entre la Ville et les communautés autochtones, en mettant l'accent sur l'écoute, le respect et la collaboration. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de Montréal », a déclaré Randy Legault-Rankin.

