La Ville de Montréal offre trois programmes pour rendre la culture accessible à toutes et à tous

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec s'unissent pour rendre la culture accessible à toutes et à tous, grâce à l'Entente sur le développement culturel. La Ville annonce des soutiens financiers dans deux programmes en inclusion et en mise en valeur du patrimoine, et lance un appel à projets pour la transition écologique via un tout nouveau programme. L'ensemble de ces initiatives s'inscrivent dans la ferme volonté de l'administration de rendre l'offre et la pratique artistique plus accessibles sur l'ensemble de son territoire.

Appel à projets pour la transition écologique

La transition écologique est au cœur du projet pilote Montréal culturelle verte et inclusive. Artistes, écrivain.es, organismes et arrondissements sont invités à proposer des projets de médiation culturelle innovants qui sensibilisent les Montréalais.es aux différents enjeux environnementaux. Ce tout nouveau projet pilote bénéficie d'une enveloppe de 125 000 $. L'appel à projets sera lancé le 1er juillet et des séances d'information virtuelles sont prévues les 30 et 31 août 2022.

Pour la médiation culturelle

Dans le cadre du programme Médiations culturelles MTL 2021-2022, un soutien financier totalisant 697 738 $ sera versé à 41 organismes, dans 16 arrondissements. Ces projets favorisent l'accès à la culture et la participation citoyenne pour l'ensemble de la population montréalaise, contribuent au développement culturel sur tout le territoire et favorisent la culture de proximité et les partenariats entre les divers secteurs.

Pour le patrimoine

Dans le cadre du programme Patrimoines montréalais 2022, un soutien financier totalisant 486 630 $ sera octroyé à 17 organismes afin d'appuyer des projets novateurs qui favorisent l'accessibilité au patrimoine, suscitent l'engagement citoyen, positionnent le patrimoine comme vecteur de liens sociaux et contribuent au développement des communautés locales. Les projets sélectionnés cette année proposent des activités qui mettent en valeur le patrimoine matériel et immatériel.

« La qualité des partenariats est un facteur majeur de la réussite de nos programmes. Cette année encore, des organismes auront l'occasion de collaborer avec des centaines de partenaires, dont des organismes communautaires, des écoles, des maisons de la culture, des résidences pour aîné.es et plus encore. Ensemble, au fil des ans, nous améliorons la qualité de vie dans nos quartiers et favorisons l'accès à la culture pour l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« La culture est une priorité de notre gouvernement. Elle est un facteur essentiel de développement socio-économique et d'épanouissement, qui stimule les sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté. Voilà pourquoi nous tenons à ce que l'ensemble de la population y ait accès. Notre contribution en partenariat avec la Ville de Montréal par l'entremise de l'entente de développement culturel favorise l'accès, à toutes et à tous, à des projets innovants », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

