La Ville de Montréal nomme une place publique en l'honneur de la marche du Pain-et-des-Roses

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre du 30e anniversaire de la Marche du Pain et des roses, la Ville de Montréal nomme la place publique située entre les rues Atateken et Wolfe, au nord de l'ancien marché Saint-Jacques dans le quartier Centre-Sud de Ville-Marie, la « Place du Pain-et-des-Roses ». Cette place publique a été aménagée de manière permanente en 2024.

Cette place porte son nom en mémoire de la « Marche du pain et des roses » un mouvement féministe apparu au Québec en 1995. Ce mouvement, initié par la Fédération des femmes du Québec et ayant depuis rassemblé des groupes de plusieurs régions du Québec dont Montréal, avait pour objectif d'attirer l'attention sur les enjeux de pauvreté. Plus de 850 femmes ont marché pendant dix jours en direction de l'Assemblée nationale.

Inspiré des luttes ayant mené à la grève du pain et des roses de milliers d'ouvrières de l'industrie du textile en 1912, aux États-Unis, le mouvement québécois avait repris les symboles du pain, pour représenter le travail et de meilleures conditions économiques, et des roses, pour illustrer la qualité de vie.

« Alors que le mouvement de la Marche du pain et des roses au Québec célèbre ses 30 ans, il est de notre devoir de reconnaître ces milliers de femmes québécoises d'hier et aujourd'hui qui ont lutté pour améliorer leurs conditions et rendre leur vie plus digne. La nouvelle Place du Pain-et-des-Roses, située en plein cœur du quartier Centre-Sud, un secteur au passé ouvrier, porte les symboles de ces luttes menées ici à Montréal ainsi que partout au Québec. C'est aussi un souvenir, maintenant intemporel, que cette lutte qui est encore nécessaire et d'actualité », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Ce toponyme chargé d'histoire constitue un rappel de luttes sociales cruciales à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des familles. En faisant référence au marché Saint-Jacques, un immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle, la Place du Pain-et-des-Roses devient aussi un ancrage historique dans ce secteur où la vie de quartier s'organisait autour de ce lieu iconique », a déclaré Ericka Alneus, élue responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

