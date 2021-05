La Ville de Montréal modifie les règles de circulation sur certaines voies réservées afin d'encourager la mobilité durable et active

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a adopté ce matin une ordonnance afin d'autoriser la présence des covoitureurs dans certaines voies réservées, de modifier le nombre minimal de passagers requis afin de pouvoir emprunter des voies réservées déjà accessibles aux covoitureurs, et d'autoriser la circulation des cyclistes dans d'autres voies réservées.

Ainsi, à partir de cet été, quatre nouvelles voies réservées pourront permettre la circulation des covoitureurs. Les axes du chemin de la Côte-de-Liesse et du boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine permettront le covoiturage à deux passagers, alors que ceux du boulevard Viau (au nord de la rue Saint-Zotique) et de la rue Notre-Dame Est (tronçon Tétreaultville) permettront le covoiturage à trois passagers. Des modifications au nombre de passagers nécessaires pour emprunter les voies réservées du boulevard Lacordaire et de la rue Sherbrooke Est seront également apportées. Celui-ci passera de deux passagers à trois passagers. On retrouve actuellement un total de près de 300 km de voies réservées sur le réseau montréalais.

De plus, six voies réservées aux autobus accepteront le passage de cyclistes sur certains tronçons identifiés, soit sur les boulevards des Trinitaires, à Pierrefonds, de la Côte-Vertu (à l'ouest du boulevard Marcel-Laurin), Gouin (dans Ahuntsic-Cartierville) et l'Acadie, ainsi que sur l'avenue Papineau. Bien qu'il ne s'agisse pas d'aménagements cyclables officiels, ces voies réservées, signalisées par un pictogramme vélo sur les panneaux de voies réservées, permettront de faciliter et d'accommoder les déplacements des cyclistes ayant besoin d'emprunter ces axes.

« Les voies réservées sont un excellent moyen pour faciliter les déplacements des usagers et d'encourager le recours à d'autres modes de transport que l'auto-solo, tels que le covoiturage et l'utilisation des transports en commun. Avec les modifications annoncées aujourd'hui, nous posons un geste de plus qui s'inscrit dans le cadre du déploiement des stratégies prévues au Plan climat, afin d'appuyer nos efforts vers la transition écologique et de favoriser la mobilité durable », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif.

« En permettant aux cyclistes d'emprunter certaines voies réservées, on facilite l'accès aux secteurs centraux pour les gens provenant des quartiers excentrés. C'est une façon simple et sécuritaire d'encourager la mobilité active et de faciliter les déplacements et le partage de la route entre tous les usagers », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif.

« Nous accueillons favorablement l'annonce d'aujourd'hui car le développement des transports collectif et actif est une priorité pour la STM. La cohabitation bus-vélo et le covoiturage font partie intégrante des mesures préférentielles pour bus que nous mettons en place avec nos partenaires du milieu. Par ailleurs, rappelons que l'implantation de futures voies réservées visent une intégration sécuritaire des différents moyens de transports », a expliqué Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

Les nouvelles voies réservées bus-covoiturage répondent aux critères établis par la STM et la Ville de Montréal afin de ne pas nuire à la performance des autobus. Le SPVM sera également présent sur ces axes afin d'assurer le contrôle et le respect de ces nouvelles voies réservées bus-covoiturage.

Comme pour les voies réservées permettant le covoiturage, les voies identifiées pour la circulation des autobus et des vélos répondent aussi à des critères permettant d'assurer la sécurité des cyclistes et des déplacements efficaces pour les bus, tels qu'une largeur sécuritaire et un débit maximal de circulation. Une campagne de sensibilisation sur la cohabitation sécuritaire entre tous les usagers sera réalisée par la STM et la Ville de Montréal. De plus, une évaluation sera faite sur trois des six voies réservées converties en voies bus-vélos en 2021 afin d'évaluer l'impact de la présence des cyclistes sur la performance des autobus et sur la sécurité, afin de pouvoir bonifier l'offre l'année prochaine.

En ce qui concerne les taxis, ils demeurent autorisés tant dans les voies réservées bus-vélos que dans les voies bus-covoiturage.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-925-0884 ; Marilyne Laroche Corbeil, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]