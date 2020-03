La Ville de Montréal mise sur le développement durable pour revitaliser des secteurs commerciaux en chantier

MONTRÉAL, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin, annonce des modifications au Règlement sur le programme de subventions visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier. Les modifications proposées permettront d'intégrer des exigences de développement durable dans les travaux ainsi que de clarifier et simplifier certains aspects du programme pour les requérants.

« Notre administration s'est engagée à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre de la ville d'ici 2030 et il était important pour nous d'inclure toutes les Montréalaises et tous les Montréalais dans ce mouvement de transition écologique, dont le milieu des affaires. Ces modifications permettront de soutenir le développement économique et de revitaliser des secteurs commerciaux en y intégrant le concept de développement durable. C'est en travaillant tous ensembles que nous pourrons faire de Montréal une ville carboneutre et résiliente », a affirmé Luc Rabouin.

Parmi les modifications proposées, notons que les bénéficiaires du programme pourront désormais obtenir une subvention pour leur bâtiment s'ils aménagent un mur végétal à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble. Les bénéficiaires réalisant des projets de construction d'un bâtiment neuf ou de reconstruction d'un bâtiment à la suite d'une démolition devront dorénavant obtenir obligatoirement une certification démontrant le respect de normes de performance élevées en matière de responsabilité environnementale et d'efficacité énergétique. De plus, le processus a été clarifié et simplifié pour soutenir la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier, notamment en n'exigeant plus les services d'un architecte lors du remplacement à l'identique d'éléments de la façade d'un bâtiment.

La nouvelle mouture du règlement entrera en vigueur à la fin du mois d'avril 2020.

