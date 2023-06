La Ville de Montréal met en oeuvre des solutions avancées lors du Sommet sur les chantiers

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Afin d'assurer une meilleure coordination des chantiers et de faciliter les déplacements sur son territoire, la Ville de Montréal annonce la mise en place de mesures concrètes ayant été avancées lors du Sommet sur les chantiers, qui a réuni une centaine de personnes issues de différents milieux, des partenaires et des membres de l'industrie, le 30 mars. Ces mesures entreront en vigueur au cours des prochaines semaines et s'appliqueront dans l'ensemble des arrondissements de Montréal. L'Escouade mobilité portera une attention particulière au secteur névralgique du centre-ville, qui accueillera cet été une saison touristique record.

Les éléments de signalisation devront dorénavant être installés seulement 24 heures avant le début des travaux et être retirés dans les 24 heures suivant la fin de ceux-ci.

Les effectifs de l'Escouade mobilité seront bonifiés d'ici la fin du mois, avec de trois nouveaux inspecteurs chargés de faire appliquer ces mesures, notamment, en collaboration avec les arrondissements. Seulement en 2022, l'Escouade a réalisé 23 561 interventions, dont 8 325 pour des cas d'obstruction et 2 073 pour des entraves non autorisées.

Rappelons également qu'en avril, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a accepté de revoir ses normes en matière de signalisation sur les chantiers ; un changement qui avait été demandé par la Ville de Montréal.

Pour évaluer et mettre en œuvre les solutions issues du Sommet sur les chantiers, un comité de suivi est créé afin d'établir un plan de travail et répartir les prochaines actions.

L'objectif est d'assurer une amélioration continue de la planification et de la coordination des chantiers dans la métropole. Composé de la Ville de Montréal, du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, d'Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de Montréal, de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) et de Montréal centre-ville, ce comité se réunira à quelques reprises au cours de l'année.

« Cet été, nous nous apprêtons à vivre une saison touristique record à Montréal et nous voulons que tout le monde puisse en profiter, autant la population que les touristes. Nous savons que les chantiers à Montréal et dans la région métropolitaine peuvent compliquer les déplacements, et nous sommes déterminés à continuer d'agir pour faciliter la fluidité sur notre territoire dès cet été. Si nous voulons que ça marche, tout le monde doit y mettre du sien et c'est exactement pour ça que nous avons tenu le Sommet sur les chantiers, le 30 mars. C'était un moment crucial pour mettre tout le monde autour de la table et le travail continue », a déclaré la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier.

« Les chantiers à Montréal témoignent du dynamisme économique de la métropole, mais tout le monde s'entend pour dire que nous pouvons limiter les entraves inutiles à la circulation et assurer la sécurité des déplacements sur le territoire. Les changements qui entrent en vigueur cet été permettront d'améliorer la fluidité de la circulation et de diminuer les impacts des travaux, qui demeurent essentiels. Une attention particulière sera portée dans le secteur névralgique du centre-ville et nous saluons la participation de notre partenaire, la SDC Montréal centre-ville, qui se joint à nous pour veiller à la vitalité du secteur. Les mesures que nous mettons en marche témoignent de notre engagement à faciliter concrètement les déplacements et à limiter les irritants », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif.

La Ville prévoit annoncer d'autres mesures en suivi du Sommet sur les chantiers dans les prochaines semaines. Le compte rendu du Sommet sur les chantiers est disponible en ligne .

