La Ville de Montréal maintient sa cote de crédit AA

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer le maintien de ses excellentes cotes de crédit. Les principales agences de notation financière ont confirmé leur confiance dans la solidité financière de la Ville : S&P Global Ratings maintient sa cote à AA/stable, Moody's à Aa2/stable et DBRS Morningstar à A (élevée)/stable. Tous des rapports soulignent qu'en raison d'une saine gestion financière, Montréal soutient des résultats opérationnels positifs et continus.

« Je me réjouis de cette nouvelle qui constitue une reconnaissance importante et un geste de confiance indéniable envers la rigueur financière qu'exerce notre administration. Au cours des dernières années, nous avons su présenter des budgets responsables, alignés sur la capacité financière des Montréalaises et des Montréalais, tout en répondant à leurs priorités, et ce, malgré un contexte économique difficile. Nous pouvons fièrement conclure que nous laissons la maison en ordre », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Le maintien de notre cote de crédit reflète les efforts soutenus de notre administration pour préserver la santé financière de Montréal. Ce résultat témoigne de la fiabilité et de la rigueur de notre gestion ainsi que de notre capacité à maîtriser l'endettement, malgré un contexte économique incertain. C'est encourageant pour l'avenir. Cette discipline budgétaire assure des finances saines qui nous permettent de répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais », a déclaré Benoit Dorais, responsable des finances au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal continuera de mettre en œuvre son plan et ses efforts pour maintenir sa bonne cote de crédit. Rappelons que S&P Global Ratings avait revu à la hausse la cote de crédit de la Ville en 2022, la faisant passer de AA- à AA, et avait ainsi rejoint le niveau de notation de Moody's.

