La Ville de Montréal maintient sa cote de crédit

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans son plus récent rapport, l'agence de notation financière Moody's a confirmé le maintien de la cote de crédit Aa2 de la Ville de Montréal. Elle souligne une fois de plus l'historique de bonne gestion financière de la Ville de Montréal, qui lui a permis de générer des surplus d'opération. À cet effet, rappelons que le rapport financier annuel de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2020, déposé le 13 mai dernier, indiquait un excédent de 247 M$.

« Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle de l'agence Moody's. Cela démontre l'excellente gestion des finances publiques montréalaises sous notre administration. Malgré les défis majeurs provoqués par la pandémie et en travaillant de concert avec nos partenaires, notre administration a su faire face aux impacts économiques et budgétaires avec brio. Nos actions ont permis de répondre à l'urgence de la situation et d'engager la métropole vers une reprise économique solide, verte et inclusive. Montréal est en excellente position pour la relance », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La stabilité de notre cote de crédit est le résultat des efforts faits par la Ville pour conserver une situation financière saine. Notre gestion rigoureuse et responsable des finances publiques a permis à Montréal de traverser la crise et d'être au rendez-vous pour soutenir la population. Nous avons mis en place un plan de réduction des dépenses et avons soutenu de façon importante nos commerçants et notre économie. Nous avons également décrété un gel de l'augmentation des taxes foncières qui relèvent de la Ville centre pour aider les contribuables. Tout cela a été fait sans compromettre la santé financière de la Ville, en poursuivant les investissements nécessaires et en générant des surplus d'opération. Ce maintien de notre cote de crédit est un signal très positif pour l'avenir », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances.

Le maintien de la cote de crédit de la Ville de Montréal s'ajoute au maintien de la cote au même niveau (Aa2), annoncée en décembre dernier par l'agence Moody's. Rappelons que la firme S&P Global Ratings avait également maintenu la cote de crédit de la Ville de Montréal en août 2020.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]