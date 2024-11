La Ville de Montréal lance un programme triennal de soutien renforcé de 15,45 M$ pour offrir plus de prévisibilité et de flexibilité aux sociétés de développement commercial

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer la création d'un nouveau programme de soutien aux sociétés de développement commercial (SDC) montréalaises, qui leur offrira davantage de prévisibilité, de flexibilité et un soutien financier bonifié. Autrefois distribué annuellement, le programme assurera désormais des sommes pour trois ans, permettant ainsi plus de prévisibilité aux organisations dans leur planification. Un montant de 5,15 M$ par année, ou de 15,45 M$ sur 3 ans, sera ainsi mis à la disposition des SDC, de 2025 à 2027, afin de favoriser leurs affaires et leur consolidation.

Inspirée de l'ancien programme, cette nouvelle mouture permettra la réalisation de différents projets ou initiatives, notamment des études économiques, des projets d'aménagement ou d'embellissement du domaine public ainsi que la réalisation d'activités d'animation ou de promotion des territoires des SDC. L'assouplissement des règles de fonctionnement et la flexibilité accrue du nouveau programme permettront également aux SDC de mieux répondre aux besoins spécifiques de leur communauté.

Ces améliorations au programme répondent directement aux besoins exprimés par les SDC, à la suite d'un travail de concertation réalisé avec la Ville.

Citations

« Depuis 2017, nous avons redoublé d'efforts pour soutenir nos sociétés de développement commercial (SDC) et les commerçants locaux, passant d'un soutien annuel de 770 000 $ à plus de 5,15 M$. C'est une augmentation considérable! Ce nouveau programme est une preuve supplémentaire de notre engagement à propulser la vitalité économique de Montréal. Les commerces sont le cœur battant de nos quartiers et nous sommes déterminés à les voir prospérer. Avec ce soutien accru, les SDC pourront lancer des projets innovants qui transformeront nos espaces publics et renforceront l'attractivité de notre ville », a déclaré le président du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, Luc Rabouin.

« Les commerces jouent un rôle essentiel dans la dynamique de nos quartiers. Depuis 2017, notre administration a investi massivement pour les soutenir et ce nouveau programme de financement est une étape clé pour continuer sur cette lancée. Les SDC sont des acteurs incontournables de la vitalité et de la qualité de vie à Montréal. C'est pourquoi il était essentiel pour nous d'adapter et de renforcer le soutien que la Ville leur offre, afin de mieux répondre à leurs besoins. Grâce à un exercice de concertation et à une volonté affirmée de leur offrir un appui accru, nous avons pu donner vie à ce nouveau programme de soutien amélioré, facilitant ainsi la réalisation de leurs projets ambitieux. Nous croyons fermement que ces initiatives contribueront à attirer plus de visiteurs et d'investissements, tout en améliorant le quotidien de la population », a poursuivi la conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol.

« Ce programme renouvelé et bonifié marque un tournant décisif pour les sociétés de développement commercial de Montréal. En offrant une prévisibilité et un soutien financier accrus, il répond directement aux attentes que nous avions exprimées. Pour l'ASDCM, ce partenariat public-privé renforcé avec la Ville de Montréal représente une occasion majeure de maximiser son impact et de mieux soutenir nos commerçants et nos communautés, particulièrement face au contexte économique actuel, qui s'avère difficile. Cette flexibilité nous permettra d'aller plus loin en réalisant des projets ambitieux, capables de transformer durablement nos quartiers et d'accroître leur rayonnement économique, culturel et social », a affirmé Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal.

Un soutien accru depuis 2017

Depuis 2017, la Ville de Montréal a investi des sommes considérables pour soutenir les SDC et les commerçants locaux. Reconnaissant la valeur essentielle des SDC, le soutien financier accordé aux SDC par la Ville a fait un bond de plus de 650 % durant cette période. Grâce à des programmes de soutien financier innovants et des aides ciblées, la Ville s'est engagée à revitaliser ses quartiers. Ces initiatives audacieuses ont transformé les zones commerciales en véritables pôles d'innovation et de croissance économique.

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Montant du programme 770 K$ 1,02 M$ 1,19 M$ 2,7 M$ 4,1 M$ 4,4 M$ 4,7 M$ 4,8 M$



Pour en savoir plus sur les sociétés de développement commercial : https://asdcm.com/fr/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des Affaires publiques et du Protocole, [email protected]