La Ville de Montréal lance un premier appel à projets destiné aux organismes autochtones pour soutenir des événements publics de célébration, de commémoration et de dialogue

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer le lancement d'un tout nouvel appel à projets exclusivement destiné aux organismes autochtones.

Cet appel vise à soutenir des initiatives culturelles, commémoratives et communautaires qui mettront en valeur les savoirs, les traditions et les contributions des Premiers Peuples. Doté d'une enveloppe totale de 100 000$, il permettra de financer des projets portés par des organismes autochtones ou œuvrant majoritairement auprès des populations autochtones.

Les initiatives retenues contribueront à la tenue d'événements publics lors de trois moments majeurs pour les communautés autochtones et pour la mémoire collective montréalaise :

Journée nationale des peuples autochtones - 21 juin 2026

325e anniversaire du Traité de la Grande Paix de Montréal - 4 août 2026

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - 30 septembre 2026

« Cet appel à projets marque une étape importante dans l'engagement de la Ville de Montréal envers les Premiers Peuples. En travaillant aux côtés des organismes autochtones, la Ville réaffirme sa volonté d'écouter, de reconnaître et de soutenir pleinement nos voix et nos visions. Avec cet appel à projets, nous souhaitons que ces célébrations nourrissent des rencontres significatives et renforcent les liens qui nous unissent, afin de bâtir un avenir fondé sur le respect, la confiance et la réciprocité. Montréal grandit lorsque les cultures autochtones rayonnent au cœur de la ville, et nous sommes honorés d'accompagner cet élan », a déclaré le Commissaire aux relations avec les Peuples autochtones, Randy Legault-Rankin.

Il s'agit du premier appel de ce type à Montréal, conçu pour reconnaître, valoriser et accompagner les événements publics portés par le milieu autochtone de Montréal. Afin de respecter et de mettre de l'avant l'importance des pratiques orales, les organismes admissibles seront invités à présenter leur projet en personne lors d'une journée dédiée, dans un processus simplifié. Cette approche vise à offrir un cadre plus inclusif et accessible, en phase avec les réalités et les traditions des communautés.

Pour tous les détails et pour déposer un projet, nous vous invitons à visiter montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]