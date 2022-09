La Ville de Montréal lance un appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal, sa plus haute distinction honorifique

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal invite les organismes et la population de Montréal à soumettre, d'ici le 31 octobre, une candidature en vue de la prochaine remise de l'Ordre de Montréal et d'ainsi mettre en lumière les réalisations d'une personne dont le parcours est marquant et dont les actions ont transformé son milieu.

« Montréal se bâtit et évolue à travers les initiatives, les talents et l'implication de ses citoyennes et de ses citoyens. C'est pourquoi Montréal devient toujours plus forte, plus unie, plus inclusive et plus prospère. J'invite les organismes et la population de la métropole à nous proposer des candidatures dont la diversité et l'excellence des parcours est à l'image de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Les dossiers de candidatures seront examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat. Le conseil consultatif est formé des membres suivants : les coprésidents, Isabelle Hudon et Bernard Voyer, et les membres œuvrant dans divers domaines : Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre .

