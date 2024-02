La Ville de Montréal lance son 3e budget participatif

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le lancement de son troisième budget participatif, un outil phare de participation publique et d'engagement citoyen qui offre la possibilité à la population montréalaise de participer de manière directe et concrète au développement de la métropole et de ses quartiers.

Pour le prochain exercice, débutant en février 2024, l'enveloppe budgétaire sera bonifiée de 15 M$, portant l'enveloppe totale à 45 M$, dont 10 M$ seront minimalement réservés à des projets qui répondent spécifiquement aux besoins des jeunes, comme inscrit dans le Modèle montréalais pour une ville sécuritaire. Ce troisième budget participatif s'appuie sur les thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité. Il vise notamment à assurer un accès équitable aux infrastructures municipales (parcs, espaces verts, plateaux sportifs, etc.), à créer des milieux de vie complets et qui favorisent l'épanouissement de la population montréalaise et à répondre aux besoins des jeunes de moins de 30 ans. Pour être sélectionnés, les projets proposés doivent inclure l'intérêt collectif, la durabilité à long terme, la faisabilité technique et la possibilité de réalisation par la Ville.

« Le budget participatif de la Ville de Montréal permet à la population montréalaise de se prononcer et d'influencer directement l'avenir de la métropole. C'est un exercice démocratique essentiel pour améliorer le caractère équitable et inclusif de la Ville de Montréal. J'invite la population à s'impliquer en grand nombre et à nous partager ses idées pour améliorer nos quartiers et leur qualité de vie. Nous sommes fiers de mettre les aspirations de la population au cœur de nos priorités », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au cours du deuxième budget participatif, plus de 650 idées ont été soumises et plus de 17 000 personnes ont participé au vote. De ce nombre, 5 projets représentant un investissement total de 31,5 M$ qui seront concrétisés. Le budget participatif permet de façonner notre avenir urbain et de bâtir une ville à notre image », souligne Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

La démarche du budget participatif s'étalera sur plusieurs étapes :

La collecte d'idées | 19 février au 25 mars 2024 L'analyse et le développement des projets | Avril à août 2024 L'analyse de faisabilité et soumission des projets au vote | Automne 2024 Le vote | Hiver 2025 L'annonce des projets lauréats et le début de leur mise en œuvre | Printemps 2025

Comment participer?

La Ville encourage la participation de toute personne intéressée par l'avenir de Montréal, sans condition d'âge, et facilite le dépôt d'idées en ligne par le biais de Réalisons Montréal. D'ailleurs, un webinaire ouvert au public aura lieu le 27 février de 19 h à 20 h pour les personnes curieuses d'en savoir plus sur le fonctionnement du budget participatif et sur les façons d'y contribuer. Des ateliers d'idéation seront également organisés en collaboration avec des organismes communautaires. Ces ateliers seront avant tout offerts dans des quartiers cumulant des vulnérabilités, ciblés grâce à l'indice d'équité des milieux de vie, afin d'assurer une plus grande représentativité des personnes participantes.

